Dibu Martínez no jugará la Supercopa de Europa con el Aston Villa

El último título que levantó Emiliano Martínez con el Aston Villa, fue precisamente el del a Europa League, campeonato que le permitió disputar a su conjunto de la Premier League el duelo de hoy por la Supercopa de Europa 2026 ante el París Saint Germain, pero lamentablemente para el cuadro inglés, el “Dibu” no estará en este encuentro.

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¿Por qué el ‘Dibu’ Martínez no juega hoy?

De acuerdo con la información oficial, el futbolista tiene obligatorios cuatro semanas de vacaciones después de disputar el Mundial 2026 con la Selección de Argentina. Su último encuentro fue precisamente en la Final el 19 de julio, por lo que aún le quedan pendientes unos días para poder reportar con su escuadra a las competencias.

Es por esta razón que hoy no jugará este enfrentamiento ante el PSG. De esta manera, la opción que tendría Unai Emery será a Marco Bizot, quien regularmente es el arquero suplente ante la ausencia del “Dibu”. Por su parte, el guardameta argentino está disfrutando de su tiempo libre en Portugal, en donde ha subido algunas fotografías en redes sociales.

Aunque su ausencia también pone en desventaja a su plantilla para este duelo, cabe mencionar que el propio estratega ya dejó claro en conferencia de prensa que lleva ya un lapso de tiempo considerable con el equipo que esta noche disputará este partido, por lo que tiene confianza en quienes estarán a cargo en el terreno de juego.

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¿Cuándo estará con el Aston Villa?

Tomando en cuenta las vacaciones que se le dieron al Dibu después de la Copa del Mundo, el guardameta estaría regresando con el equipo la próxima semana. Así, estaría disponible para el primer partido de la temporada en la Premier League ante el Brighton el próximo domingo 23 de agosto a las 7:00 horas del centro de México.

En síntesis