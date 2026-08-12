¿Por qué no juega Johan Manzambi en PSG vs. Aston Villa por la Supercopa de Europa 2026?

El extremo suizo llegó como refuerzo estrella el equipo de Birmingham tras su destacada participación en la Copa del Mundo, pero no sumará minutos este miércoles.

Paris Saint-Germain y Aston Villa se enfrentan en el Red Bull Arena de Salzburgo por el primer título de la temporada: la Supercopa de Europa de la UEFA. El conjunto de la Premier League ganó la Europa League y busca dar la sorpresa contra PSG desde las 13:00 hs (CDMX), pero no podrá contar con uno de sus fichajes estrella: Johan Manzambi.

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Cuando todo parecía que Newcastle se quedaría con el extremo de 20 años tras el Mundial, los Villanos terminaron abrochando su fichaje. Sin embargo, no lo podrán utilizar en el primer compromiso oficial de la temporada 2026-27 por una lesión.

Johan Manzambi fue una de las figuras de Suiza en el Mundial (Getty Images)

¿Qué lesión tiene Johan Manzambi?

Johan Manzambi se pierde la Supercopa de Europa debido a que continúa recuperándose de la contusión en la rodilla izquierda que sufrió en la previa del partido entre Suiza y Colombia por el Mundial 2026. Aunque el cuerpo médico descartó una lesión grave, el futbolista todavía no está al 100% desde lo físico.

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¿Dónde ver en vivo la Supercopa de Europa 2026?