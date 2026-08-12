En qué estadio se juega el PSG vs Aston Villa

Conoce todos los detalles de la cancha en la que se jugará la Supercopa de Europa entre el PSG y el Aston Villa.

Este miércoles 12 de agosto el PSG, quien salió campeón de la Champions League se enfrentará al Aston Villa, que obtuvo el título de la Europa League en un duelo por la Supercopa de Europa de la UEFA en la edición 2026 por conocer al club que se llevará este título como el máximo ganador de estas competencias del Viejo Continente.

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El enfrentamiento de esta noche se llevará a cabo en el Red Bull Arena Salzburg, en Austria, el cual precisamente es la sede oficial para los partidos del FC Red Bull Salzburg de la Bundesliga. Se encuentra establecido en los suburbios de Wals-Siezenheim. Es un recinto que fue inauguro hace poco más de 20 años, en marzo de 2003.

El inmueble tiene una capacidad de 30 mil 188 espectadores y ya ha sido una de las subsedes de la Eurocopa de la UEFA 2008 (Austria-Suiza). Algunos de los datos interesantes de este estadio, es que es un campo hundido, por lo que fue construido por debajo del suelo con la idea de reducir la altura total de la estructura exterior.

Arquitectura del Red Bull Arena Salzburg

El propósito principal de haber hecho esto, es que de manera visual no afectara el Palacio de Klessheim, puesto que no querían que rompiera la estética del paisaje arquitectónico tradicional de la zona. Aunque su capacidad es de más de 30 mil asientos, es importante detallar que debido a los sectores publicitarios, la capacidad se reduce en la mayoría de partidos a 17 mil 218 para algunos partidos.

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La estructura de su techo deja pasar la luz natural para el cuidado de su césped, pero también permite que los espectadores puedan ver las cumbres de Los Alpes. Es el único estadio en Austria que ofrece en sus visitas guiadas un tour interactivo con realidad virtual que permite al visitante ponerse en el lugar del jugador dentro del túnel, como reportero en zona de prensa o invitado VIP.

En síntesis