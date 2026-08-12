¿Cuánto dinero ganó PSG por ser campeón de la Supercopa de Europa 2026?

Hoy se jugó la Supercopa de Europa 2026 entre el conjunto del París Saint Germain y el Aston Villa; el primero ganador de la Champions League ante el segundo, vencedor de la Europa League, El resultado de este encuentro en el Red Bull Arena Salzburg, fue de 2-1 a favor del PSG con las anotaciones de Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué.

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De esta manera el PSG/Aston Villa levantó el título considerándose así el más campeón del Viejo Continente. Sin embargo, su participación en esta competencia, aún con las bajas que tuvo cada uno de los clubes, recibió un total de 4 millones de euros sólo por disputar este enfrentamiento, lo equivalente a 78 millones 705 mil 600 pesos mexicanos.

Pero eso no es todo, sino que el ganador, en este caso, el PSG/Aston Villa se va a llevar un millón de euros más por conseguir el título. De esta manera, se estaría quedando con un total de 5 MDE, que en pesos mexicanos se traduciría a 98 millones 384 mil, aunque es una cantidad mínima tomando en cuenta lo que se llevaron en las competencias anteriores.

¿Cuánto se ganaron en Champions League y Europa League?

Por ejemplo, al ganador de la Champions League se le entregaron cerca de 104 millones de euros en total, tomando en cuenta que fueron 25 millones de euros directos sólo por levantar el trofeo, que en este caso fue el PSG. Tan sólo de esto último fueron 421 millones 889 mil 750 pesos mexicanos, sin contar el total que se llevan por bonos y demás.

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En el caso del vencedor de la Europa League también se llevó cerca de los 26 millones de euros sólo por conseguir el título, a eso se le suman los ingresos adicionales por los derechos televisivos y taquilla, que podrían simular caso los 104 MDE que recibió el París en conjunto por todo ello, lo que hace ver el premio de la Supercopa como muy bajo.

En síntesis