Dónde ver EN VIVO Celta vs. Alavés por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Celta y Alavés se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Celta recibe a Alavés este domingo 18 de octubre desde las 08:15 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. El Celta aparece como favorito en Balaídos, aunque sus últimas actuaciones no respaldan del todo esa etiqueta. Enfrente va a tener a un Alavés que, pese a jugar de visitante, llega mejor ubicado en la tabla.

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Ninguno de los dos pasa por una mala racha grave, pero ambos necesitan un triunfo para despegar en la zona media de LaLiga. Un resultado positivo puede acercar a cualquiera de los dos a los puestos de arriba.

La actualidad de ambos equipos

El local viene de un empate sin goles como visitante frente al Elche, que cortó una buena racha después de haber goleado 5-0 al Racing de Santander en su cancha. Antes de eso había sumado otro empate, esta vez 1-1 contra el Málaga, así que el equipo de Vigo todavía no logra encadenar victorias consecutivas en el torneo. Con 8 puntos en 8 fechas, el Celta se ubica 11° y necesita reencontrarse con el triunfo en su estadio.

El Alavés llega golpeado tras caer 1-2 como local ante el Atlético de Madrid, un tropiezo que le cortó una seguidilla sin derrotas. Antes había rescatado un empate 0-0 como visitante frente al Athletic Bilbao y, más atrás, había perdido 0-1 contra el Valencia también de local. Pese a ese traspié reciente, el equipo vasco se mete en Balaídos en el séptimo puesto con 11 unidades, por encima de su rival de turno.

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El historial entre Celta y Alavés

Entre Celta y Alavés hay una historia pareja pero con ventaja para los gallegos: de 40 partidos, el Celta ganó 16 y el Alavés 13, con 11 empates en el medio. La diferencia de gol también favorece al local, que anotó 55 tantos contra 44 del conjunto vasco en todo el historial. El antecedente más reciente fue una locura: en marzo de 2026 el Alavés se impuso 4-3 en Vigo, en un partido con mucho vaivén que rompió la tendencia de encuentros más cerrados.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/03/2026 Celta vs. Alavés 3-4 Primera División 22/11/2025 Alavés vs. Celta 0-1 Primera División 27/01/2025 Alavés vs. Celta 1-1 Primera División 16/08/2024 Celta vs. Alavés 2-1 Primera División 27/04/2024 Alavés vs. Celta 3-0 Primera División 28/09/2023 Celta vs. Alavés 1-1 Primera División 07/05/2022 Celta vs. Alavés 4-0 Primera División 27/11/2021 Alavés vs. Celta 1-2 Primera División 04/04/2021 Alavés vs. Celta 1-3 Primera División 20/12/2020 Celta vs. Alavés 2-0 Primera División

Horario del partido

México: 08:15 hs

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Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Chile: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Perú: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Ecuador: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Colombia: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter

DIRECTV Sports, DGO, inter Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 06:00 hs

Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 10:30 hs

Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 13:00 hs

Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 13:00 hs

Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 12:00 hs

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En síntesis