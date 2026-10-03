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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Grecia vs. Alemania por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Grecia y Alemania se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Greece vs. Germany, Liga de Naciones
Greece vs. Germany, Liga de Naciones

Grecia recibe a Alemania este domingo 4 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones.

Alemania llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Grecia tratará de dar el golpe.

Horario del partido

  • México: 12:45 hs
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Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Grecia empató 2-2 como local ante Países Bajos. El conjunto marcha 9° con 7 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Alemania.

Alemania viene de ganar 2-0 como local ante Serbia. El equipo ocupa el puesto 26 con 4 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Grecia.

El historial entre Grecia y Alemania

Grecia y Alemania se enfrentaron 11 veces en los últimos años: 1 triunfo de Grecia, 7 de Alemania y 3 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/09/2026Alemania vs. Grecia0-1UEFA Nations League
07/06/2024Alemania vs. Grecia2-1Friendlies
22/06/2012Alemania vs. Grecia4-2UEFA European Championship
28/03/2001Grecia vs. Alemania2-4UEFA World Cup Qualifiers
02/09/2000Alemania vs. Grecia2-0UEFA World Cup Qualifiers
17/06/1980Grecia vs. Alemania0-0UEFA European Championship
11/10/1975Alemania vs. Grecia1-1UEFA European Championship Qualifiers
20/11/1974Grecia vs. Alemania2-2UEFA European Championship Qualifiers
22/11/1970Grecia vs. Alemania1-3Friendlies
22/10/1961Alemania vs. Grecia2-1UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Grecia y Alemania se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Grecia suma 7 puntos en el torneo.
  • Alemania suma 4 puntos en el torneo.
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