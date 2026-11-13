Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Grecia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Países Bajos y Grecia se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Países Bajos recibe a Grecia este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Apenas seis semanas después de empatarse 2-2, Países Bajos y Grecia se vuelven a cruzar, esta vez con la clasificación bastante más apretada de lo que ambos hubieran querido a esta altura del torneo.

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Ninguno de los dos puede permitirse otro tropiezo si quiere meterse entre los mejores del grupo. La reedición de aquel empate de octubre llega con la urgencia de sumar de los dos lados.

La actualidad de ambos equipos

Países Bajos llega con la confianza de haber ganado sus dos últimos partidos después de aquel 2-2 con los griegos, incluyendo un triunfo ante Serbia que le permitió respirar. Aun así, el equipo está 17° con 8 puntos en 4 partidos, una posición que no se condice con lo que suele mostrar en estas competencias y que lo obliga a no relajarse pese al favoritismo.

Grecia viene de dos empates seguidos, el último sin goles ante Alemania, luego de haber sorprendido con un triunfo como visitante frente a ese mismo rival. Con 8 unidades y en el puesto 19, el equipo heleno depende de un buen resultado en Países Bajos para no quedar relegado en la pelea por la clasificación.

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El historial entre Países Bajos y Grecia

El historial entre ambos es ampliamente favorable a Países Bajos, que ganó 9 de los 12 enfrentamientos directos por apenas uno de Grecia, con dos empates en el medio. La diferencia de gol es contundente: 26 a 5 a favor de los neerlandeses. El antecedente más reciente es justamente ese 2-2 de octubre pasado, que cortó una racha de triunfos holandeses en los últimos cruces.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/10/2026 Grecia vs. Países Bajos 2-2 UEFA Nations League 16/10/2023 Grecia vs. Países Bajos 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2023 Países Bajos vs. Grecia 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 01/09/2016 Países Bajos vs. Grecia 1-2 Friendlies 27/04/2004 Países Bajos vs. Grecia 4-0 Friendlies 04/12/1991 Grecia vs. Países Bajos 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 21/11/1990 Países Bajos vs. Grecia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 16/12/1987 Grecia vs. Países Bajos 0-3 UEFA European Championship Qualifiers 25/03/1987 Países Bajos vs. Grecia 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 14/04/1982 Países Bajos vs. Grecia 1-0 Friendlies

Horario del partido

México: 13:45 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

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En síntesis