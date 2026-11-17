Irlanda y Kosovo se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Irlanda recibe a Kosovo este martes 17 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Irlanda llega golpeada tras una derrota que la deja contra las cuerdas en la pelea por el ascenso de grupo, y necesita reaccionar rápido antes de que la tabla se le escape definitivamente.

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No es un partido cualquiera: Irlanda está obligada a sumar para no quedar relegada, mientras Kosovo puede meterse de lleno en la pelea de arriba si saca un buen resultado como visitante.

La actualidad de ambos equipos

Irlanda viene de perder 0-1 como visitante ante Austria, un golpe que corta una racha de dos empates consecutivos y que la deja con apenas 5 puntos en cinco presentaciones. El equipo necesita un triunfo para no perderle pisada a los de arriba, algo que no logra desde hace rato en este certamen.

Kosovo, en cambio, llega invicto en sus últimos tres partidos, aunque sin poder cerrar ninguno con una victoria: igualó 0-0 con Israel en su última presentación y antes había empatado con Austria y con el propio Israel. Son 6 puntos los que acumula, dos más que su rival de turno, y la idea es aprovechar el envión anímico de no perder para dar el salto con un resultado positivo lejos de casa.

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El historial entre Irlanda y Kosovo

El historial entre ambos es corto pero con un antecedente reciente que pesa: se enfrentaron una sola vez, en septiembre pasado, y Kosovo se quedó con la victoria por 1-0. Todavía no hay empates ni triunfos para Irlanda en esta historia breve.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Kosovo vs. Irlanda 1-0 UEFA Nations League

Horario del partido

México: 13:45 hs

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Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 4

Fubo, ViX, Fubo Sports Network 4 Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

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En síntesis