Dónde ver EN VIVO Austria vs. Irlanda por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Austria recibe a Irlanda este sábado 14 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Apenas seis semanas después de repartirse puntos en Dublín, Austria e Irlanda se cruzan otra vez, ahora con el rol de local invertido. No es un dato menor: el empate de octubre dejó a ambos con cuentas pendientes en esta Liga de Naciones.
El historial reciente entre ambos quedó abierto y esta revancha llega en medio de una tabla apretada donde cada punto pesa para pelear la clasificación del grupo.
La actualidad de ambos equipos
Austria llegó a este duelo sin poder cerrar los partidos. Después de ganarle a Kosovo, empató con Irlanda y volvió a empatar, esta vez de visitante, otra vez ante Kosovo. Son 8 puntos en cuatro fechas y el 16° puesto entre 54 equipos, un andar irregular para un equipo al que de local no le está costando generar.
Irlanda viene de un empate 1-1 ante Israel que la dejó con 5 unidades y el 30° lugar. Antes de eso había goleado 3-0 al propio Israel de visitante, así que el nivel está, pero le falta sostenerlo. El empate con Austria en la fecha pasada fue justamente el partido que cortó esa racha positiva y ahora busca recuperar la regularidad lejos de casa.
El historial entre Austria e Irlanda
Se enfrentaron 11 veces y Austria domina claramente el historial con 5 victorias por 2 de Irlanda, además de 4 empates. La diferencia de gol también es amplia: 24 goles a favor de Austria contra 12 de Irlanda en todo ese recorrido.
El antecedente más fresco es justamente el 2-2 de la fecha pasada, que mantuvo la paridad de los últimos encuentros. Antes de eso también habían empatado en 2017 y en 2013, señal de que cuando se cruzan últimamente el resultado suele quedar parejo.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2026
|Irlanda vs. Austria
|2-2
|UEFA Nations League
|11/06/2017
|Irlanda vs. Austria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|12/11/2016
|Austria vs. Irlanda
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/09/2013
|Austria vs. Irlanda
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|26/03/2013
|Irlanda vs. Austria
|2-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/09/1995
|Austria vs. Irlanda
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/06/1995
|Irlanda vs. Austria
|1-3
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/10/1971
|Austria vs. Irlanda
|6-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|30/05/1971
|Irlanda vs. Austria
|1-4
|UEFA European Championship Qualifiers
|12/10/1963
|Irlanda vs. Austria
|3-2
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- México: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
En síntesis
- Austria e Irlanda se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Austria suma 8 puntos en el torneo.
- Irlanda suma 5 puntos en el torneo.