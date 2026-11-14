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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Austria vs. Irlanda por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Austria e Irlanda se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Austria vs. Ireland, Liga de Naciones
Austria vs. Ireland, Liga de Naciones

Austria recibe a Irlanda este sábado 14 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Apenas seis semanas después de repartirse puntos en Dublín, Austria e Irlanda se cruzan otra vez, ahora con el rol de local invertido. No es un dato menor: el empate de octubre dejó a ambos con cuentas pendientes en esta Liga de Naciones.

El historial reciente entre ambos quedó abierto y esta revancha llega en medio de una tabla apretada donde cada punto pesa para pelear la clasificación del grupo.

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La actualidad de ambos equipos

Austria llegó a este duelo sin poder cerrar los partidos. Después de ganarle a Kosovo, empató con Irlanda y volvió a empatar, esta vez de visitante, otra vez ante Kosovo. Son 8 puntos en cuatro fechas y el 16° puesto entre 54 equipos, un andar irregular para un equipo al que de local no le está costando generar.

Irlanda viene de un empate 1-1 ante Israel que la dejó con 5 unidades y el 30° lugar. Antes de eso había goleado 3-0 al propio Israel de visitante, así que el nivel está, pero le falta sostenerlo. El empate con Austria en la fecha pasada fue justamente el partido que cortó esa racha positiva y ahora busca recuperar la regularidad lejos de casa.

El historial entre Austria e Irlanda

Se enfrentaron 11 veces y Austria domina claramente el historial con 5 victorias por 2 de Irlanda, además de 4 empates. La diferencia de gol también es amplia: 24 goles a favor de Austria contra 12 de Irlanda en todo ese recorrido.

El antecedente más fresco es justamente el 2-2 de la fecha pasada, que mantuvo la paridad de los últimos encuentros. Antes de eso también habían empatado en 2017 y en 2013, señal de que cuando se cruzan últimamente el resultado suele quedar parejo.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/10/2026Irlanda vs. Austria2-2UEFA Nations League
11/06/2017Irlanda vs. Austria1-1UEFA World Cup Qualifiers
12/11/2016Austria vs. Irlanda0-1UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2013Austria vs. Irlanda1-0UEFA World Cup Qualifiers
26/03/2013Irlanda vs. Austria2-2UEFA World Cup Qualifiers
06/09/1995Austria vs. Irlanda3-1UEFA European Championship Qualifiers
11/06/1995Irlanda vs. Austria1-3UEFA European Championship Qualifiers
10/10/1971Austria vs. Irlanda6-0UEFA European Championship Qualifiers
30/05/1971Irlanda vs. Austria1-4UEFA European Championship Qualifiers
12/10/1963Irlanda vs. Austria3-2UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • México: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis

  • Austria e Irlanda se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Austria suma 8 puntos en el torneo.
  • Irlanda suma 5 puntos en el torneo.
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