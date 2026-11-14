Dónde ver EN VIVO Austria vs. Irlanda por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Austria e Irlanda se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Austria recibe a Irlanda este sábado 14 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Apenas seis semanas después de repartirse puntos en Dublín, Austria e Irlanda se cruzan otra vez, ahora con el rol de local invertido. No es un dato menor: el empate de octubre dejó a ambos con cuentas pendientes en esta Liga de Naciones.

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El historial reciente entre ambos quedó abierto y esta revancha llega en medio de una tabla apretada donde cada punto pesa para pelear la clasificación del grupo.

La actualidad de ambos equipos

Austria llegó a este duelo sin poder cerrar los partidos. Después de ganarle a Kosovo, empató con Irlanda y volvió a empatar, esta vez de visitante, otra vez ante Kosovo. Son 8 puntos en cuatro fechas y el 16° puesto entre 54 equipos, un andar irregular para un equipo al que de local no le está costando generar.

Irlanda viene de un empate 1-1 ante Israel que la dejó con 5 unidades y el 30° lugar. Antes de eso había goleado 3-0 al propio Israel de visitante, así que el nivel está, pero le falta sostenerlo. El empate con Austria en la fecha pasada fue justamente el partido que cortó esa racha positiva y ahora busca recuperar la regularidad lejos de casa.

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El historial entre Austria e Irlanda

Se enfrentaron 11 veces y Austria domina claramente el historial con 5 victorias por 2 de Irlanda, además de 4 empates. La diferencia de gol también es amplia: 24 goles a favor de Austria contra 12 de Irlanda en todo ese recorrido.

El antecedente más fresco es justamente el 2-2 de la fecha pasada, que mantuvo la paridad de los últimos encuentros. Antes de eso también habían empatado en 2017 y en 2013, señal de que cuando se cruzan últimamente el resultado suele quedar parejo.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/10/2026 Irlanda vs. Austria 2-2 UEFA Nations League 11/06/2017 Irlanda vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 12/11/2016 Austria vs. Irlanda 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 10/09/2013 Austria vs. Irlanda 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 26/03/2013 Irlanda vs. Austria 2-2 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/1995 Austria vs. Irlanda 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 11/06/1995 Irlanda vs. Austria 1-3 UEFA European Championship Qualifiers 10/10/1971 Austria vs. Irlanda 6-0 UEFA European Championship Qualifiers 30/05/1971 Irlanda vs. Austria 1-4 UEFA European Championship Qualifiers 12/10/1963 Irlanda vs. Austria 3-2 UEFA European Championship Qualifiers

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Horario del partido

México: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3

Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3 Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis