Irlanda vs. Israel: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Apenas una semana después de golearlo en campo ajeno, Irlanda vuelve a cruzarse con Israel este domingo 4 de octubre, con la chance de sacar una diferencia clara en la Liga de Naciones.
Ninguno de los dos pelea arriba de la tabla, pero hay algo en juego: Irlanda quiere despegarse en puntos y mostrar que el triunfo pasado no fue un espejismo, mientras Israel necesita reaccionar antes de que la fase se le escape.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Irlanda llega con sensaciones mixtas. Después de golear 3-0 a este mismo rival de visitante, no pudo sostener el nivel y empató 2-2 ante Austria como local, un traspié que le impide despegarse en la zona media de la tabla. Con 4 puntos en tres presentaciones, el equipo necesita recuperar la solidez que mostró frente a Israel.
Israel, en cambio, no logra encontrar el rumbo. Viene de un empate sin goles ante Kosovo que al menos le cortó la racha de derrotas, pero antes había caído con claridad tanto ante Austria como ante la propia Irlanda. Con un solo punto en tres partidos y ubicado entre los últimos de la clasificación general, el equipo llega con la obligación de mostrar otra cara.
El historial entre Irlanda e Israel
El historial entre ambos es corto pero con un antecedente bien fresco: de los tres cruces registrados, Irlanda ganó uno y los otros dos terminaron en empate. Israel todavía no pudo quedarse con ninguno. En materia de goles, Irlanda lleva 6 convertidos contra 3 de su rival, una diferencia que se agrandó con el 3-0 de la fecha pasada, el resultado más contundente de la serie.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/09/2026
|Israel vs. Irlanda
|0-3
|UEFA Nations League
|04/06/2005
|Irlanda vs. Israel
|2-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|26/03/2005
|Israel vs. Irlanda
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Irlanda e Israel se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Irlanda suma 4 puntos en el torneo.
- Israel suma 1 punto en el torneo.