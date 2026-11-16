Dónde ver EN VIVO Islas Feroe vs. Moldavia por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islas Feroe y Moldavia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Islas Feroe recibe a Moldavia este lunes 16 de noviembre desde las 09:00 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Ninguno de los dos se juega gran cosa en la tabla, pero hay algo de orgullo en disputa después de un grupo irregular para ambos. Islas Feroe parte como favorita de local, aunque Moldavia llega con más puntos en esta Liga de Naciones.

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Es la última o anteúltima fecha de un grupo donde ninguno de los dos pelea arriba, así que el margen para experimentar y jugar sin tanta presión está abierto.

La actualidad de ambos equipos

Islas Feroe no gana hace rato. Sus últimos tres partidos terminaron todos empatados, dos de ellos como visitante, y suma apenas cinco unidades en cinco fechas desde el puesto 35. La última vez que jugó en casa empató 1-1 con Eslovaquia, así que de local tampoco encontró la manera de cerrar los partidos.

Moldavia llega en una montaña rusa total. Viene de ganarle 2-1 a Kazajistán de local, pero antes había recibido un golpe duro: una derrota 0-4 ante Eslovaquia en su propia cancha. Con siete puntos y el puesto 29, el equipo necesita un resultado que le devuelva algo de confianza después de ese traspié.

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El historial entre Islas Feroe y Moldavia

Se enfrentaron cinco veces y la historia está empatada: una victoria para cada lado y tres empates, con cinco goles convertidos por cada equipo en total. El antecedente más reciente, de septiembre de 2026, terminó 1-1 con Moldavia como local. Antes de eso hubo otro empate en 2023 y una victoria de Moldavia por 1-0 en suelo feroés ese mismo año, además de un 2-1 para Islas Feroe en 2021. La paridad numérica se refleja también en la cancha: no hay un dominador claro en este cruce.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Moldavia vs. Islas Feroe 1-1 UEFA Nations League 10/09/2023 Islas Feroe vs. Moldavia 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2023 Moldavia vs. Islas Feroe 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2021 Islas Feroe vs. Moldavia 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 25/03/2021 Moldavia vs. Islas Feroe 1-1 UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

México: 09:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One

Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

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En síntesis