Eslovaquia vs. Islas Feroe: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Eslovaquia e Islas Feroe se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Eslovaquia recibe a Islas Feroe este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Eslovaquia llega con la obligación de ganar para no perderle pisada a los puestos de arriba, mientras Islas Feroe se mete en la cancha sin casi nada que perder en esta Liga de Naciones.

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Son cuatro fechas seguidas sin perder para los eslovacos, que necesitan sumar de a poco para meterse en zona de clasificación. Para los feroeses, en cambio, el objetivo pasa más por sostener el nivel competitivo que por la tabla.

La actualidad de ambos equipos

Eslovaquia viene de un golpe contundente, el 4-0 ante Moldavia como visitante, después de haber empatado justo con este mismo rival hace poco más de un mes. Son 10 puntos en cuatro partidos y el séptimo puesto, una posición que todavía permite soñar con algo más en lo que resta del certamen.

Islas Feroe no conoce la derrota en sus últimos tres partidos, pero tampoco la victoria: tres empates consecutivos, el último 2-2 ante Kazajistán, dejan a los feroeses con apenas 4 unidades y en el puesto 33. La imagen es la de un equipo parejo, que no se desarma ante nadie aunque le cueste cerrar los partidos.

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El historial entre Eslovaquia e Islas Feroe

El historial entre ambos es corto, apenas tres antecedentes, pero bien parejo a favor de Eslovaquia: dos victorias, un empate y ninguna caída. En el global de goles también manda el equipo eslovaco, con 6 tantos convertidos contra 2 recibidos.

El antecedente más reciente es el más parejo de todos: 1-1 hace poco más de un mes, con Islas Feroe como local. Antes de eso hay que remontarse hasta 1996, cuando Eslovaquia ganó los dos enfrentamientos previos.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/10/2026 Islas Feroe vs. Eslovaquia 1-1 UEFA Nations League 23/10/1996 Eslovaquia vs. Islas Feroe 3-0 UEFA World Cup Qualifiers 31/08/1996 Islas Feroe vs. Eslovaquia 1-2 UEFA World Cup Qualifiers

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Horario del partido

México: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3

Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3 Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis