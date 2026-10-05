Kazajistán vs. Islas Feroe: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Kazajistán e Islas Feroe se cruzan el martes 6 de octubre en un duelo de equipos que todavía buscan despegar en esta Liga de Naciones.
Ninguno de los dos llega con margen de error si quiere meterse en la pelea del grupo, y el empate que protagonizaron hace apenas unos días deja la sensación de que esta revancha puede definir algo más que el orgullo.
Horario del partido
- México: 08:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Kazajistán llega golpeado tras perder 1-2 de local ante Moldavia, resultado que lo dejó con un solo punto en tres fechas y en la zona baja de la tabla. Antes de esa caída ya había perdido como visitante frente a Eslovaquia, así que el equipo necesita reaccionar rápido para no quedar descolgado del grupo.
Islas Feroe, en cambio, se mantiene invicto aunque sin poder cerrar un partido: empató 1-1 con Eslovaquia de local y antes había igualado como visitante ante Moldavia. Con tres puntos en tres presentaciones, el funcionamiento es sólido pero le falta el triunfo que lo despegue en la tabla.
El historial entre Kazajistán e Islas Feroe
El historial reciente favorece a Islas Feroe, que ganó tres de los seis cruces entre ambas selecciones por apenas uno de Kazajistán, con dos empates de por medio. En las últimas dos veces que se vieron las caras, los feroeses se impusieron y luego empataron, y en el total de goles también están arriba, con nueve tantos contra siete.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|1-1
|UEFA Nations League
|18/11/2025
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|1-0
|Friendlies
|11/10/2013
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/09/2013
|Kazajistán vs. Islas Feroe
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|28/04/2003
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|2-1
|Friendlies
|26/04/2003
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|3-2
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Kazajistán e Islas Feroe se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Kazajistán suma 1 punto en el torneo.
- Islas Feroe suma 3 puntos en el torneo.