Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Kazajistán vs. Islas Feroe: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Kazajistán e Islas Feroe se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Kazakhstan vs. Faroe Islands, Liga de Naciones
Kazakhstan vs. Faroe Islands, Liga de Naciones

Kazajistán e Islas Feroe se cruzan el martes 6 de octubre en un duelo de equipos que todavía buscan despegar en esta Liga de Naciones.

Ninguno de los dos llega con margen de error si quiere meterse en la pelea del grupo, y el empate que protagonizaron hace apenas unos días deja la sensación de que esta revancha puede definir algo más que el orgullo.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • México: 08:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Kazajistán llega golpeado tras perder 1-2 de local ante Moldavia, resultado que lo dejó con un solo punto en tres fechas y en la zona baja de la tabla. Antes de esa caída ya había perdido como visitante frente a Eslovaquia, así que el equipo necesita reaccionar rápido para no quedar descolgado del grupo.

Islas Feroe, en cambio, se mantiene invicto aunque sin poder cerrar un partido: empató 1-1 con Eslovaquia de local y antes había igualado como visitante ante Moldavia. Con tres puntos en tres presentaciones, el funcionamiento es sólido pero le falta el triunfo que lo despegue en la tabla.

El historial entre Kazajistán e Islas Feroe

El historial reciente favorece a Islas Feroe, que ganó tres de los seis cruces entre ambas selecciones por apenas uno de Kazajistán, con dos empates de por medio. En las últimas dos veces que se vieron las caras, los feroeses se impusieron y luego empataron, y en el total de goles también están arriba, con nueve tantos contra siete.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/09/2026Islas Feroe vs. Kazajistán1-1UEFA Nations League
18/11/2025Islas Feroe vs. Kazajistán1-0Friendlies
11/10/2013Islas Feroe vs. Kazajistán1-1UEFA World Cup Qualifiers
06/09/2013Kazajistán vs. Islas Feroe2-1UEFA World Cup Qualifiers
28/04/2003Islas Feroe vs. Kazajistán2-1Friendlies
26/04/2003Islas Feroe vs. Kazajistán3-2Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Kazajistán e Islas Feroe se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Kazajistán suma 1 punto en el torneo.
  • Islas Feroe suma 3 puntos en el torneo.
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones