Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. Levante por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Sociedad recibe a Levante este domingo 25 de octubre desde las 11:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena.
Real Sociedad llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Levante tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Real Sociedad ganó 5-2 como visitante ante Málaga. El conjunto marcha 5° con 16 puntos. Antes ganó 3-2 como local ante Deportivo La Coruña.
Levante viene de ganar 3-1 como local ante Athletic Bilbao. El equipo ocupa el puesto 13 con 10 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Deportivo La Coruña.
El historial entre Real Sociedad y Levante
Real Sociedad y Levante se enfrentaron 32 veces en los últimos años: 10 triunfos de Real Sociedad, 11 de Levante y 11 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|04/04/2026
|Real Sociedad vs. Levante
|2-0
|Primera División
|20/12/2025
|Levante vs. Real Sociedad
|1-1
|Primera División
|06/05/2022
|Levante vs. Real Sociedad
|2-1
|Primera División
|28/08/2021
|Real Sociedad vs. Levante
|1-0
|Primera División
|07/03/2021
|Real Sociedad vs. Levante
|1-0
|Primera División
|19/12/2020
|Levante vs. Real Sociedad
|2-1
|Primera División
|06/07/2020
|Levante vs. Real Sociedad
|1-1
|Primera División
|30/10/2019
|Real Sociedad vs. Levante
|1-2
|Primera División
|15/03/2019
|Real Sociedad vs. Levante
|1-1
|Primera División
|09/11/2018
|Levante vs. Real Sociedad
|1-3
|Primera División
Horario del partido
- México: 11:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 07:00 hs
- Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 09:15 hs
- Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 14:00 hs
- Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Real Sociedad y Levante se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Real Sociedad suma 16 puntos tras vencer a Málaga, Deportivo La Coruña y Valencia.
- Levante suma 10 puntos en el torneo.