Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. Levante por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Sociedad y Levante se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Reale Arena, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Sociedad recibe a Levante este domingo 25 de octubre desde las 11:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena.

Publicidad

Real Sociedad llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Levante tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Real Sociedad ganó 5-2 como visitante ante Málaga. El conjunto marcha 5° con 16 puntos. Antes ganó 3-2 como local ante Deportivo La Coruña.

Levante viene de ganar 3-1 como local ante Athletic Bilbao. El equipo ocupa el puesto 13 con 10 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Deportivo La Coruña.

Publicidad

El historial entre Real Sociedad y Levante

Real Sociedad y Levante se enfrentaron 32 veces en los últimos años: 10 triunfos de Real Sociedad, 11 de Levante y 11 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 04/04/2026 Real Sociedad vs. Levante 2-0 Primera División 20/12/2025 Levante vs. Real Sociedad 1-1 Primera División 06/05/2022 Levante vs. Real Sociedad 2-1 Primera División 28/08/2021 Real Sociedad vs. Levante 1-0 Primera División 07/03/2021 Real Sociedad vs. Levante 1-0 Primera División 19/12/2020 Levante vs. Real Sociedad 2-1 Primera División 06/07/2020 Levante vs. Real Sociedad 1-1 Primera División 30/10/2019 Real Sociedad vs. Levante 1-2 Primera División 15/03/2019 Real Sociedad vs. Levante 1-1 Primera División 09/11/2018 Levante vs. Real Sociedad 1-3 Primera División

Horario del partido

México: 11:30 hs

Publicidad

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Chile: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Perú: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Ecuador: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Colombia: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter

DIRECTV Sports, DGO, inter Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 07:00 hs

Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 09:15 hs

Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 14:00 hs

Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 14:00 hs

Publicidad

En síntesis