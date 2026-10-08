Dónde ver en VIVO Santos vs. Flamengo por el Brasileirao: canales de TV y streaming online

Santos y Flamengo se enfrentan este jueves por la fecha 29 del Brasileirao. El horario, los canales de TV y las plataformas de streaming para seguir el partido en vivo.

Santos y Flamengo se enfrentan este jueves 8 de octubre por el partido correspondiente a la Jornada 29 del Brasileirao Serie A. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) y comienza a partir de las 16:30hs (tiempo del Centro de México).

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Este choque de la máxima categoría del fútbol brasileño cruza a dos clubes históricos con realidades distintas en el cierre de la temporada. Mientras el Mengao pelea en los puestos altos de la tabla para pelear el título, el Peixe busca hacerse fuerte en casa ante su afición para sumar puntos vitales.

¿Por dónde ver el partido?

El compromiso entre Santos y Flamengo de este jueves 8 de octubre por el Brasileirao se puede ver en México y la región a través de las siguientes opciones de televisión y plataformas de streaming: TyC Sports

México: Fanatiz México / Brasileirāo Play (plataformas oficiales de streaming) TyC Sports

Fanatiz México / Brasileirāo Play (plataformas oficiales de streaming) TyC Sports Brasil: Premiere, SporTV, TV Globo, Amazon Prime Video TyC Sports+ 1

Premiere, SporTV, TV Globo, Amazon Prime Video TyC Sports+ 1 Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium, L1 Play Facebook

ESPN, Disney+ Premium, L1 Play Facebook Estados Unidos: Fanatiz, Premiere, Paramount+ TyC Sports

Fanatiz, Premiere, Paramount+ TyC Sports España: DAZN, Movistar+ Facebook

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, el Santos necesita aprovechar el impulso de jugar en Vila Belmiro para sacar un resultado positivo. El equipo santista busca consolidar un bloque defensivo ordenado y contrarrestar la potencia ofensiva de su rival para alejarse de la zona baja de la clasificación.

Por su parte, el Flamengo llega a este encuentro con la obligación de imponer su jerarquía individual y colectiva fuera de casa. La escuadra carioca cuenta con sus principales figuras en ataque con el objetivo de adueñarse de la posesión del balón desde los primeros minutos y llevarse tres puntos fundamentales en la lucha por el campeonato de liga.

En sintesis

Santos y Flamengo juegan hoy jueves 8 de octubre por la Jornada 29.

hoy jueves 8 de octubre por la Jornada 29. Estadio Vila Belmiro albergará el partido de Brasileirao a las 16:30 hs CDMX.

el partido de Brasileirao a las 16:30 hs CDMX. Fanatiz y Brasileirão Play transmitirán el encuentro en vivo para México.