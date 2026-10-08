El entrenador de Benín no ocultó su malestar después de enfrentar a la Selección Argentina y lanzó una fuerte crítica que tuvo a Lionel Messi como uno de los principales protagonistas.

Este martes se vivió uno de los días más importantes de la historia del futbol argentino y también mundial, ya que Lionel Messi disputó su último partido con la Selección Argentina después de decidir dar un paso al costado de la Albiceleste.

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Luego de llegar a otra final de la Copa del Mundo, en la que volvió a ser una de las grandes figuras con 39 años, el astro argentino entendió que era el momento de cerrar su etapa con el seleccionado después de más de dos décadas, pese a que todavía se encuentra en muy buenas condiciones físicas.

El último rival de Messi con la camiseta argentina fue Benín, un seleccionado africano que tuvo la posibilidad de compartir cancha con uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos en una noche que quedará marcada para su historia. El encuentro terminó con triunfo argentino por 3-0, en un partido que también tuvo un significado especial por tratarse de la despedida del capitán.

Sin embargo, después del encuentro apareció una fuerte crítica desde el lado de Benín. El entrenador del seleccionado africano, Gernot Rohr, cuestionó el manejo de la seguridad del estadio y aseguró que sus jugadores no pudieron acercarse a los futbolistas argentinos para llevarse un recuerdo de una jornada tan particular.

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La fuerte crítica del entrenador de Benín

“Fue demasiado difícil. Lo intentamos. Ese es el único punto negro: no les dieron nada a nuestros jugadores. Ni siquiera una foto de Messi”, reveló Rohr en primer lugar en el programa Rothen s’enflamme, de la radio francesa RMC.

Y luego fue más allá, explicando el trato que recibieron sus jugadores después del encuentro en el Estadio Monumental de River Plate: “Ni siquiera nos dejaron entrar en su pasillo, ni en el vestuario. La seguridad rechazó a todo el mundo”.

Por último, reveló que se pudo llevar una playera firmada: “Pude darle a Scaloni la camiseta de Messi de 2018 que tenía. Él me la firmó. Después me la devolvió. Eso es todo”.

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