Dónde ver EN VIVO Flamengo vs. Gremio por el Brasileirao: canales de TV y streaming online

Flamengo recibe a Grêmio por la jornada 34 del Brasileirao 2026 en un partido clave para sus aspiraciones al título. Revisa los horarios y las opciones de transmisión para seguir el encuentro en vivo por televisión y streaming online.

Flamengo y Gremio se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por el partido correspondiente a la Jornada 34 del Brasileirao. El encuentro se lleva a cabo en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro y comienza a partir de las 16:30hs (tiempo del Centro de México) / 19:30hs (hora local de Brasil).

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Este compromiso cruza a dos clubes históricos del fútbol brasileño con objetivos contrastantes en el cierre de la temporada. El conjunto carioca necesita la victoria para afianzarse en la pelea por el título de liga, mientras que la escuadra de Porto Alegre busca sumar puntos decisivos para alejarse de la zona de descenso.

¿Por dónde ver el partido?

El cruce entre Flamengo y Gremio de este miércoles 4 de noviembre por el Brasileirao se puede seguir en vivo a través de las siguientes opciones oficiales de televisión y plataformas de streaming:

México: Fanatiz (plan de streaming internacional)

Fanatiz (plan de streaming internacional) Centroamérica: Fanatiz

Fanatiz Sudamérica: Fanatiz y Premiere

Fanatiz y Premiere Brasil: Premiere, SporTV, TV Globo y Globoplay

Premiere, SporTV, TV Globo y Globoplay Estados Unidos: Premiere y Fanatiz USA

Premiere y Fanatiz USA España: Fanatiz Internacional

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, el Flamengo llega en un gran momento competitivo ocupando las primeras posiciones del campeonato. El equipo dirigido por Filipe Luís buscará hacer valer la localía en el Maracaná, adueñarse de la posesión desde el arranque y desplegar todo su poderío ofensivo para quedarse con los tres puntos ante su torcida.

Por su parte, Gremio arriba a Río de Janeiro con la urgencia de rescatar unidades valiosas en una cancha compleja. La escuadra dirigida por Renato Gaúcho apostará por un planteamiento táctico ordenado en defensa y transiciones rápidas de contragolpe para vulnerar las líneas locales y tomar respiro en la tabla de clasificación.

En sintesis

Flamengo y Gremio juegan este miércoles 4 de noviembre por la Jornada 34 del Brasileirao.

este miércoles 4 de noviembre por la Jornada 34 del Brasileirao. Filipe Luís dirige a Flamengo en el Estadio Maracaná a las 19:30 horas locales.

en el Estadio Maracaná a las 19:30 horas locales. Fanatiz y Premiere transmitirán el partido en vivo para México, Sudamérica y Estados Unidos.