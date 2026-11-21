Palmeiras y Flamengo se enfrentan este sábado 21 de noviembre por el partido correspondiente a la Jornada 36 del Brasileirao 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Allianz Parque (Nubank Parque) de São Paulo y comienza a partir de las 13:30hs (Ciudad de México).
Este compromiso representa una auténtica final anticipada por el campeonato brasileño a falta de tres fechas para el cierre del certamen. Mientras el cuadro visitante tiene la mesa servida para coronarse campeón de manera anticipada, el equipo local está obligado a ganar ante su afición para mantener con vida la pelea por el título.
¿Por dónde ver el partido?
El partido entre Palmeiras y Flamengo de este sábado 21 de noviembre por el Brasileirao se puede ver en México a través de TV Globo Internacional en televisión y mediante Fanatiz como plataforma de streaming.
- México: TV Globo Internacional y Fanatiz
- Centroamérica: TV Globo Internacional y Fanatiz
- Sudamérica: TV Globo Internacional, Fanatiz y El Canal del Fútbol (Ecuador)
- Brasil: Premiere, Globoplay, TNT, Max, Record y CazéTV
- Estados Unidos: Fanatiz, Premiere y TV Globo Internacional
- España: Movistar+ y M+ Liga de Campeones
La actualidad de ambos equipos
Por el lado del local, el Palmeiras se ubica en el 2° puesto con 73 puntos y está 6 unidades por detrás del líder Flamengo. El equipo dirigido por Abel Ferreira viene de sufrir un tropiezo tras caer 2-1 como visitante frente a Cruzeiro en la jornada anterior, por lo que necesita ganar sí o sí este sábado en casa para recortar distancias y evitar la vuelta olímpica de su rival.
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Por su parte, Flamengo lidera la clasificación en solitario con 79 puntos luego de encadenar cinco victorias consecutivas, la más reciente por 2-1 ante Athletico Paranaense en el Maracaná. Al conjunto carioca le basta con sumar al menos un empate en territorio paulista para consagrarse matemáticamente campeón del Brasileirao 2026.
En sintesis
- Palmeiras y Flamengo se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la Jornada 36.
- TV Globo Internacional y Fanatiz transmitirán este encuentro decisivo desde las 13:30 horas.
- Flamengo lidera con 79 puntos y busca coronarse campeón ante un Palmeiras segundo con 73.