Palmeiras y Flamengo se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la Jornada 36 del Brasileirao 2026, en un partido que puede definir al campeón del futbol brasileño. Conoce qué canales de televisión transmitirán el encuentro y cómo seguirlo en vivo por streaming online en México y otros países.

Palmeiras y Flamengo se enfrentan este sábado 21 de noviembre por el partido correspondiente a la Jornada 36 del Brasileirao 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Allianz Parque (Nubank Parque) de São Paulo y comienza a partir de las 13:30hs (Ciudad de México).

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Este compromiso representa una auténtica final anticipada por el campeonato brasileño a falta de tres fechas para el cierre del certamen. Mientras el cuadro visitante tiene la mesa servida para coronarse campeón de manera anticipada, el equipo local está obligado a ganar ante su afición para mantener con vida la pelea por el título.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Palmeiras y Flamengo de este sábado 21 de noviembre por el Brasileirao se puede ver en México a través de TV Globo Internacional en televisión y mediante Fanatiz como plataforma de streaming.

México: TV Globo Internacional y Fanatiz

TV Globo Internacional y Fanatiz Centroamérica: TV Globo Internacional y Fanatiz

TV Globo Internacional y Fanatiz Sudamérica: TV Globo Internacional, Fanatiz y El Canal del Fútbol (Ecuador)

TV Globo Internacional, Fanatiz y El Canal del Fútbol (Ecuador) Brasil: Premiere, Globoplay, TNT, Max, Record y CazéTV

Premiere, Globoplay, TNT, Max, Record y CazéTV Estados Unidos: Fanatiz, Premiere y TV Globo Internacional

Fanatiz, Premiere y TV Globo Internacional España: Movistar+ y M+ Liga de Campeones

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Palmeiras se ubica en el 2° puesto con 73 puntos y está 6 unidades por detrás del líder Flamengo. El equipo dirigido por Abel Ferreira viene de sufrir un tropiezo tras caer 2-1 como visitante frente a Cruzeiro en la jornada anterior, por lo que necesita ganar sí o sí este sábado en casa para recortar distancias y evitar la vuelta olímpica de su rival.

Por su parte, Flamengo lidera la clasificación en solitario con 79 puntos luego de encadenar cinco victorias consecutivas, la más reciente por 2-1 ante Athletico Paranaense en el Maracaná. Al conjunto carioca le basta con sumar al menos un empate en territorio paulista para consagrarse matemáticamente campeón del Brasileirao 2026.

En sintesis

Palmeiras y Flamengo se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la Jornada 36 .

este sábado 21 de noviembre por la . TV Globo Internacional y Fanatiz transmitirán este encuentro decisivo desde las 13:30 horas .

este encuentro decisivo desde las . Flamengo lidera con 79 puntos y busca coronarse campeón ante un Palmeiras segundo con 73.