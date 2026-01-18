¿Dónde y en qué estadio se juega Marruecos vs. Senegal por la final de la Copa Africana de Naciones 2026?

Desde las 13:00 hs de la CDMX se juega la gran final de la Copa Africana de Naciones 2026 entre Marruecos y Senegal, un partido entre dos grandes selecciones que darán todo por el título. Ambos equipos disputaron semifinales muy peleadas y mostraron un gran nivel a lo largo del torneo.

Marruecos llegó a la final tras enfrentar a Nigeria. El partido terminó 0-0 en el tiempo reglamentario y se definió en los penales, donde el arquero Yassine Bounou tuvo una actuación clave para que los Leones del Atlas accedieran a la definición del torneo. Su experiencia y seguridad bajo los tres palos fueron determinantes para el pase a la final.

Por su parte, Senegal, campeón defensor de la Copa Africana de Naciones, tampoco la tuvo fácil ante Egipto. El partido se definió por la mínima diferencia, con un gol que le permitió ganar 1-0 y mantener viva la ilusión de conseguir el bicampeonato en esta edición del torneo. El equipo de Sadio Mané llega con confianza y con la motivación de repetir el éxito de 2021.

Acá te contamos algunos detalles del encuentro entre dos de las mejores selecciones de África, como por ejemplo en qué país y en qué estadio se disputará la final. La expectativa es enorme, tanto para los equipos como para los aficionados que seguirán este partido decisivo con gran interés.

Marruecos tendrá cierta ventaja al ser el país anfitrión de la competición. Esto le permitirá contar con el apoyo de su público y con la motivación de poder coronarse campeón en casa, un factor que siempre influye en la intensidad y la confianza del equipo.

¿Dónde se juega?

El duelo se disputará en el Prince Moulay Abdellah Stadium, ubicado en Rabat, Marruecos, escenario que será testigo de la final entre Marruecos y Senegal. Este estadio moderno y con capacidad para miles de aficionados será clave para que los Leones del Atlas busquen aprovechar su condición de anfitriones y pelear por el título continental.

