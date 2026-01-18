Qué pasa si Marruecos gana, empata o pierde ante Senegal por la final de la Copa Africana de Naciones 2026

Desde las 13:00 hs de la CDMX se juega la final de la Copa Africana de Naciones 2026 entre Marruecos y Senegal, dos selecciones que llegan en un gran momento futbolístico. Ambos equipos hicieron un torneo muy sólido, mostrando intensidad, jerarquía y grandes actuaciones individuales que los llevaron a estar en la definición del certamen.

Marruecos, como país anfitrión, podría contar con una ventaja importante: el apoyo de su público en las gradas y la confianza de jugar en casa. Esto les da un impulso extra para buscar el título, pero enfrente tendrán a un Senegal experimentado, que sabe manejar la presión de los partidos decisivos y que cuenta con jugadores de nivel internacional.

El duelo promete ser muy parejo y cualquiera de los dos podría quedarse con el trofeo. La historia de ambos equipos y el rendimiento mostrado a lo largo del torneo hacen que este partido sea impredecible. Acá te dejamos la serie de resultados que definirá cuál selección se queda con la Copa Africana de Naciones 2026.

Si Marruecos gana

Si Marruecos gana este encuentro, será el campeón de la Copa Africana de Naciones y lo logrará después de muchísimos años, ya que la última vez que consiguió este torneo fue en 1976. La victoria sería histórica para los Leones del Atlas y marcaría un momento inolvidable para la afición y todo el país.

Si Marruecos pierde

Si Marruecos pierde, le dará la oportunidad a Senegal de ser bicampeón del torneo. El seleccionado dirigido por Sadio Mané se consagró campeón en 2021, y un triunfo en esta final le permitiría reafirmar su dominio en el fútbol africano y sumar otro título continental a su palmarés.

Si Marruecos empata

En caso de empate, el partido se definirá en alargue, con 15 minutos por tiempo. Si tras el alargue el marcador sigue igualado, la definición del campeón se llevará a cabo en penales, garantizando un cierre emocionante para una final que promete ser histórica.

En síntesis

