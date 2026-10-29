El mensaje de Cristiano Ronaldo tras superar a Lionel Messi en la votación al mejor Balón de Oro

Cristiano Ronaldo emitió un mensaje dirigido a los fanáticos tras ser nombrado como ganador del mejor Balón de Oro de todos los tiempos.

Cristiano Ronaldo continúa acaparando distinciones individuales de primer orden aun a sus 41 años y tras rebasar un cuarto de siglo dentro del profesionalismo. Sin embargo, su estatus como una de las máximas leyendas del balompié internacional quedó reafirmado una vez más con la entrega de su reconocimiento más reciente en los escenarios europeos.

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Este miércoles se revelaron formalmente las conclusiones del denominado Ballon d’Or of All Time (BOAT), certamen concebido para definir la edición más memorable entre todos los ganadores del Balón de Oro a lo largo de las décadas. La revista France Football confirmó que la versión conquistada por Cristiano Ronaldo en 2008 fue la más votada de la historia como la cúspide individual en el universo del futbol.

El atacante luso se impuso en los cómputos generales con un margen contundente gracias al deslumbrante curso firmado con el Manchester United en la campaña 2007-08. Bastante más atrás, en el segundo peldaño, se instaló la legendaria campaña de 2012 de Lionel Messi, al tiempo que el podio lo clausuró nuevamente el propio artillero portugués con la presea dorada que alzó en el ciclo 2017.

El mensaje de Cristiano Ronaldo

A través de sus canales oficiales, Cristiano Ronaldo compartió una postal del recuerdo levantando su primer galardón en 2008, acompañada de un agradecimiento especial: “¡El fútbol pertenece a los aficionados! Gracias a todos los aficionados del mundo, el Balón de Oro de Todos los Tiempos también es suyo.“

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Football belongs to the fans! Thank you to all the fans around the world, the Ballon D’Or of All Time is also yours. pic.twitter.com/S0sLDNiUUY — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 29, 2026

El pronunciamiento cobró un cariz singular tomando en cuenta el mecanismo que inclinó la balanza en favor del delantero. A diferencia de la elección tradicional del Balón de Oro, definida por un panel de periodistas especializados, el trofeo BOAT se resolvió mediante una consulta abierta orientada directamente a las preferencias de los aficionados en plataformas digitales.

La dinámica del certamen contempló el pago de un euro por cada voto emitido. El aspecto que encendió la controversia alrededor de la distinción radicó en que el sistema autorizó participaciones reiteradas por usuario, panorama que facilitó que más de 5,000 personas registraran múltiples sufragios a lo largo de todo el proceso de elección.

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En síntesis