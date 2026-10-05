Bielorrusia vs. Finlandia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Bielorrusia y Finlandia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Finlandia visita a Bielorrusia este martes 6 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones.

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Finlandia llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Bielorrusia tratará de dar el golpe.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 6

Fubo, ViX, Fubo Sports Network 6 Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Bielorrusia ganó 4-0 como local ante San Marino en la fecha anterior. Bielorrusia está 27° en la tabla con 4 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Finlandia.

En su último compromiso, Finlandia ganó 2-1 como local ante Albania. El conjunto marcha 8° con 7 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Bielorrusia.

El historial entre Bielorrusia y Finlandia

Bielorrusia y Finlandia se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 3 de Finlandia y 4 empates.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Finlandia vs. Bielorrusia 0-0 UEFA Nations League 09/06/2018 Finlandia vs. Bielorrusia 2-0 Friendlies 11/06/2013 Bielorrusia vs. Finlandia 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 07/06/2013 Finlandia vs. Bielorrusia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 02/06/2008 Finlandia vs. Bielorrusia 1-1 Friendlies 28/02/2006 Finlandia vs. Bielorrusia 2-2 Friendlies

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

Bielorrusia y Finlandia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports , Sky+ y izzi .

, y . Bielorrusia suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Finlandia suma 7 puntos en el torneo.