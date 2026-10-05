Bielorrusia vs. Finlandia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Finlandia visita a Bielorrusia este martes 6 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones.
Finlandia llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Bielorrusia tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 6
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Bielorrusia ganó 4-0 como local ante San Marino en la fecha anterior. Bielorrusia está 27° en la tabla con 4 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Finlandia.
En su último compromiso, Finlandia ganó 2-1 como local ante Albania. El conjunto marcha 8° con 7 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Bielorrusia.
El historial entre Bielorrusia y Finlandia
Bielorrusia y Finlandia se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 3 de Finlandia y 4 empates.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/09/2026
|Finlandia vs. Bielorrusia
|0-0
|UEFA Nations League
|09/06/2018
|Finlandia vs. Bielorrusia
|2-0
|Friendlies
|11/06/2013
|Bielorrusia vs. Finlandia
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|07/06/2013
|Finlandia vs. Bielorrusia
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/06/2008
|Finlandia vs. Bielorrusia
|1-1
|Friendlies
|28/02/2006
|Finlandia vs. Bielorrusia
|2-2
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Bielorrusia y Finlandia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Bielorrusia suma 4 puntos en el torneo.
- Finlandia suma 7 puntos en el torneo.