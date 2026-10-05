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Liga de Naciones

Bielorrusia vs. Finlandia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Bielorrusia y Finlandia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Belarus vs. Finland, Liga de Naciones
Belarus vs. Finland, Liga de Naciones

Finlandia visita a Bielorrusia este martes 6 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones.

Finlandia llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Bielorrusia tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 6
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

La actualidad de ambos equipos

Bielorrusia ganó 4-0 como local ante San Marino en la fecha anterior. Bielorrusia está 27° en la tabla con 4 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Finlandia.

En su último compromiso, Finlandia ganó 2-1 como local ante Albania. El conjunto marcha 8° con 7 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Bielorrusia.

El historial entre Bielorrusia y Finlandia

Bielorrusia y Finlandia se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 3 de Finlandia y 4 empates.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
29/09/2026Finlandia vs. Bielorrusia0-0UEFA Nations League
09/06/2018Finlandia vs. Bielorrusia2-0Friendlies
11/06/2013Bielorrusia vs. Finlandia1-1UEFA World Cup Qualifiers
07/06/2013Finlandia vs. Bielorrusia1-0UEFA World Cup Qualifiers
02/06/2008Finlandia vs. Bielorrusia1-1Friendlies
28/02/2006Finlandia vs. Bielorrusia2-2Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Bielorrusia y Finlandia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Bielorrusia suma 4 puntos en el torneo.
  • Finlandia suma 7 puntos en el torneo.
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