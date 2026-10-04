Francia vs. Bélgica en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Apenas una semana después de verse las caras, Francia y Bélgica vuelven a cruzarse este lunes 5 de octubre por la Liga de Naciones. El historial reciente favorece a los franceses, que llegan con la etiqueta de favoritos.
Es la jornada 4 del torneo y ninguno de los dos está en los puestos de arriba de la tabla general, así que cada punto pesa para acomodarse en la clasificación. Después del 1-0 del duelo anterior, hay revancha inmediata sobre la mesa.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Francia llega con un empate 1-1 ante Italia que cortó una racha positiva, aunque antes de eso había ganado de visitante justamente ante Bélgica y también ante Turquía. Son 7 puntos en tres partidos y la sensación de que el funcionamiento está, más allá del tropiezo más reciente.
Bélgica, por su parte, se recompuso rápido de la derrota ante los franceses con un contundente 3-0 sobre Turquía de local. Con 6 puntos en el mismo número de presentaciones, el equipo mostró que puede hacer daño afuera también, como lo probó el 2-0 ante Italia unas fechas atrás.
El historial entre Francia y Bélgica
El historial es amplio y parejo en cantidad de encuentros pero no en resultados: de 25 enfrentamientos, Francia ganó 14 y Bélgica apenas 5, con 6 empates en el medio. La diferencia de gol también marca una distancia clara, 46 a 27 a favor de los franceses.
En el cruce más reciente, hace apenas unos días, Francia se impuso 1-0 como visitante. Antes de eso, los belgas habían perdido también por la mínima en 2024 y el saldo de los últimos encuentros directos confirma esa tendencia favorable a los franceses, aunque en 2015 Bélgica logró un 4-3 que recuerda que no todo está dicho cuando se enfrentan.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/09/2026
|Bélgica vs. Francia
|0-1
|UEFA Nations League
|14/10/2024
|Bélgica vs. Francia
|1-2
|UEFA Nations League
|09/09/2024
|Francia vs. Bélgica
|2-0
|UEFA Nations League
|01/07/2024
|Francia vs. Bélgica
|1-0
|UEFA European Championship
|07/10/2021
|Bélgica vs. Francia
|2-3
|UEFA Nations League
|10/07/2018
|Francia vs. Bélgica
|1-0
|FIFA World Cup
|07/06/2015
|Francia vs. Bélgica
|3-4
|Friendlies
|14/08/2013
|Bélgica vs. Francia
|0-0
|Friendlies
|15/11/2011
|Francia vs. Bélgica
|0-0
|Friendlies
|18/02/2004
|Bélgica vs. Francia
|0-2
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Francia y Bélgica se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Francia suma 7 puntos en el torneo.
- Bélgica suma 6 puntos en el torneo.