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Liga de Naciones

Francia vs. Bélgica en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Francia y Bélgica se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

France vs. Belgium, Liga de Naciones
France vs. Belgium, Liga de Naciones

Apenas una semana después de verse las caras, Francia y Bélgica vuelven a cruzarse este lunes 5 de octubre por la Liga de Naciones. El historial reciente favorece a los franceses, que llegan con la etiqueta de favoritos.

Es la jornada 4 del torneo y ninguno de los dos está en los puestos de arriba de la tabla general, así que cada punto pesa para acomodarse en la clasificación. Después del 1-0 del duelo anterior, hay revancha inmediata sobre la mesa.

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Horario del partido

  • México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Francia llega con un empate 1-1 ante Italia que cortó una racha positiva, aunque antes de eso había ganado de visitante justamente ante Bélgica y también ante Turquía. Son 7 puntos en tres partidos y la sensación de que el funcionamiento está, más allá del tropiezo más reciente.

Bélgica, por su parte, se recompuso rápido de la derrota ante los franceses con un contundente 3-0 sobre Turquía de local. Con 6 puntos en el mismo número de presentaciones, el equipo mostró que puede hacer daño afuera también, como lo probó el 2-0 ante Italia unas fechas atrás.

El historial entre Francia y Bélgica

El historial es amplio y parejo en cantidad de encuentros pero no en resultados: de 25 enfrentamientos, Francia ganó 14 y Bélgica apenas 5, con 6 empates en el medio. La diferencia de gol también marca una distancia clara, 46 a 27 a favor de los franceses.

En el cruce más reciente, hace apenas unos días, Francia se impuso 1-0 como visitante. Antes de eso, los belgas habían perdido también por la mínima en 2024 y el saldo de los últimos encuentros directos confirma esa tendencia favorable a los franceses, aunque en 2015 Bélgica logró un 4-3 que recuerda que no todo está dicho cuando se enfrentan.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/09/2026Bélgica vs. Francia0-1UEFA Nations League
14/10/2024Bélgica vs. Francia1-2UEFA Nations League
09/09/2024Francia vs. Bélgica2-0UEFA Nations League
01/07/2024Francia vs. Bélgica1-0UEFA European Championship
07/10/2021Bélgica vs. Francia2-3UEFA Nations League
10/07/2018Francia vs. Bélgica1-0FIFA World Cup
07/06/2015Francia vs. Bélgica3-4Friendlies
14/08/2013Bélgica vs. Francia0-0Friendlies
15/11/2011Francia vs. Bélgica0-0Friendlies
18/02/2004Bélgica vs. Francia0-2Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Francia y Bélgica se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Francia suma 7 puntos en el torneo.
  • Bélgica suma 6 puntos en el torneo.
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