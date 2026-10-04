Francia vs. Bélgica en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Francia y Bélgica se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Apenas una semana después de verse las caras, Francia y Bélgica vuelven a cruzarse este lunes 5 de octubre por la Liga de Naciones. El historial reciente favorece a los franceses, que llegan con la etiqueta de favoritos.

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Es la jornada 4 del torneo y ninguno de los dos está en los puestos de arriba de la tabla general, así que cada punto pesa para acomodarse en la clasificación. Después del 1-0 del duelo anterior, hay revancha inmediata sobre la mesa.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Francia llega con un empate 1-1 ante Italia que cortó una racha positiva, aunque antes de eso había ganado de visitante justamente ante Bélgica y también ante Turquía. Son 7 puntos en tres partidos y la sensación de que el funcionamiento está, más allá del tropiezo más reciente.

Bélgica, por su parte, se recompuso rápido de la derrota ante los franceses con un contundente 3-0 sobre Turquía de local. Con 6 puntos en el mismo número de presentaciones, el equipo mostró que puede hacer daño afuera también, como lo probó el 2-0 ante Italia unas fechas atrás.

El historial entre Francia y Bélgica

El historial es amplio y parejo en cantidad de encuentros pero no en resultados: de 25 enfrentamientos, Francia ganó 14 y Bélgica apenas 5, con 6 empates en el medio. La diferencia de gol también marca una distancia clara, 46 a 27 a favor de los franceses.

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En el cruce más reciente, hace apenas unos días, Francia se impuso 1-0 como visitante. Antes de eso, los belgas habían perdido también por la mínima en 2024 y el saldo de los últimos encuentros directos confirma esa tendencia favorable a los franceses, aunque en 2015 Bélgica logró un 4-3 que recuerda que no todo está dicho cuando se enfrentan.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Bélgica vs. Francia 0-1 UEFA Nations League 14/10/2024 Bélgica vs. Francia 1-2 UEFA Nations League 09/09/2024 Francia vs. Bélgica 2-0 UEFA Nations League 01/07/2024 Francia vs. Bélgica 1-0 UEFA European Championship 07/10/2021 Bélgica vs. Francia 2-3 UEFA Nations League 10/07/2018 Francia vs. Bélgica 1-0 FIFA World Cup 07/06/2015 Francia vs. Bélgica 3-4 Friendlies 14/08/2013 Bélgica vs. Francia 0-0 Friendlies 15/11/2011 Francia vs. Bélgica 0-0 Friendlies 18/02/2004 Bélgica vs. Francia 0-2 Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs

En síntesis