Gales vs. Dinamarca: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Apenas una semana después de verse las caras, Gales y Dinamarca vuelven a cruzarse este domingo 4 de octubre por la cuarta fecha de la Liga de Naciones.
Ninguno de los dos llega con margen: ambos suman apenas 3 puntos en tres partidos y necesitan un resultado que los acomode en la tabla antes de que la fase se les escape.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Gales llega golpeado en la confianza pero con una victoria fresca: después de caer ante Dinamarca y Portugal, el equipo galés reaccionó con un 2-1 ante Noruega que le devolvió algo de aire. Esa levantada llega justo antes de enfrentar de nuevo al rival que lo dejó sin goles hace apenas unos días.
Dinamarca, en cambio, viene de un golpe duro: perdió 2-4 como local ante Portugal después de haberle ganado justamente a Gales por 2-0. Es un equipo que alterna buenos y malos partidos en esta Liga de Naciones, y necesita cortar esa inconsistencia si quiere meterse entre los puestos que le importan.
El historial entre Gales y Dinamarca
La historia entre ambos es claramente favorable a los daneses: de los 12 enfrentamientos, Dinamarca ganó 8 y Gales apenas 4, sin empates en el medio. La diferencia de gol también habla por sí sola, 18 a 9 a favor del equipo danés. El antecedente más reciente es justamente el de la semana pasada, cuando Dinamarca se impuso 2-0 como local.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/09/2026
|Dinamarca vs. Gales
|2-0
|UEFA Nations League
|26/06/2021
|Gales vs. Dinamarca
|0-4
|UEFA European Championship
|16/11/2018
|Gales vs. Dinamarca
|1-2
|UEFA Nations League
|09/09/2018
|Dinamarca vs. Gales
|2-0
|UEFA Nations League
|19/11/2008
|Dinamarca vs. Gales
|0-1
|Friendlies
|09/06/1999
|Gales vs. Dinamarca
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/10/1998
|Dinamarca vs. Gales
|1-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/09/1990
|Dinamarca vs. Gales
|1-0
|Friendlies
|14/10/1987
|Dinamarca vs. Gales
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/09/1987
|Gales vs. Dinamarca
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Gales y Dinamarca se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Gales suma 3 puntos en el torneo.
- Dinamarca suma 3 puntos en el torneo.