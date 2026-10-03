Gales vs. Dinamarca: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Gales y Dinamarca se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Apenas una semana después de verse las caras, Gales y Dinamarca vuelven a cruzarse este domingo 4 de octubre por la cuarta fecha de la Liga de Naciones.

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Ninguno de los dos llega con margen: ambos suman apenas 3 puntos en tres partidos y necesitan un resultado que los acomode en la tabla antes de que la fase se les escape.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2

Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2 Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Gales llega golpeado en la confianza pero con una victoria fresca: después de caer ante Dinamarca y Portugal, el equipo galés reaccionó con un 2-1 ante Noruega que le devolvió algo de aire. Esa levantada llega justo antes de enfrentar de nuevo al rival que lo dejó sin goles hace apenas unos días.

Dinamarca, en cambio, viene de un golpe duro: perdió 2-4 como local ante Portugal después de haberle ganado justamente a Gales por 2-0. Es un equipo que alterna buenos y malos partidos en esta Liga de Naciones, y necesita cortar esa inconsistencia si quiere meterse entre los puestos que le importan.

El historial entre Gales y Dinamarca

La historia entre ambos es claramente favorable a los daneses: de los 12 enfrentamientos, Dinamarca ganó 8 y Gales apenas 4, sin empates en el medio. La diferencia de gol también habla por sí sola, 18 a 9 a favor del equipo danés. El antecedente más reciente es justamente el de la semana pasada, cuando Dinamarca se impuso 2-0 como local.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Dinamarca vs. Gales 2-0 UEFA Nations League 26/06/2021 Gales vs. Dinamarca 0-4 UEFA European Championship 16/11/2018 Gales vs. Dinamarca 1-2 UEFA Nations League 09/09/2018 Dinamarca vs. Gales 2-0 UEFA Nations League 19/11/2008 Dinamarca vs. Gales 0-1 Friendlies 09/06/1999 Gales vs. Dinamarca 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 10/10/1998 Dinamarca vs. Gales 1-2 UEFA European Championship Qualifiers 11/09/1990 Dinamarca vs. Gales 1-0 Friendlies 14/10/1987 Dinamarca vs. Gales 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 09/09/1987 Gales vs. Dinamarca 1-0 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs

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En síntesis