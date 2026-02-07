Es tendencia:
logotipo del encabezado
Futbol Internacional

Inter Miami de Lionel Messi vs. Barcelona de Ecuador HOY: hora, lugar y canal de TV para ver EN VIVO

El Ídolo del Astillero y las Garzas se enfrentan en el marco de un amistoso internacional que se disputará en Guayaquil.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Barcelona e Inter Miami se enfrentan en el marco de un amistoso
© Getty ImagesBarcelona e Inter Miami se enfrentan en el marco de un amistoso

En el marco de una gira internacional por Sudamérica, Inter Miami disputará un nuevo amistoso y será ante Barcelona en la ciudad de Guayaquil, en territorio ecuatoriano. El conjunto de la MLS busca sumar aficionados tras ser campeón de la Primera División de Estados Unidos.

Publicidad

El equipo al mando de Javier Mascherano viene de conseguir una buena victoria por 2-1 en su visita a Colombia, donde vencieron en la ciudad de Medellín a Atlético Nacional, uno de los equipos más grandes de aquel país. Ahora, buscarán seguir por la senda de la victoria en el país vecino.

Del lado del equipo dirigido por César Farías, arriba luego de un buen triunfo entre semana ante Guayaquil City en condición de visitante por 2-1 en otro amistoso. Cabe recordar que la Serie A de Ecuador iniciará recién en dos semanas.

¿Cuándo y dónde juegan Inter Miami vs. Barcelona de Ecuador por el amistoso internacional?

El duelo amistoso entre los equipos será este sábado 7 de febrero desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en la ciudad de Guayaquil, la casa del equipo considerado más grande del país.

Publicidad

¿Dónde ver Inter Miami vs. Barcelona de Ecuador por el amistoso internacional?

El compromiso entre el ídolo del Astillero y las Garzas se podrá ver en vivo y en exclusiva por la plataforma paga de One Football TV. Las cableras en este caso no tendrán la chance de transmitir el duelo entre estadounidenses y colombianos.

¿Juega Lionel Messi? Las probables alineaciones de Inter Miami vs. Barcelona de Ecuador en un amistoso

ver también

¿Juega Lionel Messi? Las probables alineaciones de Inter Miami vs. Barcelona de Ecuador en un amistoso

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Las alineaciones de Inter Miami vs. Barcelona de Ecuador en un amistoso
Futbol Internacional

Las alineaciones de Inter Miami vs. Barcelona de Ecuador en un amistoso

La IA predijo quién será el campeón de la CONCACAF Champions Cup 2026
Concachampions

La IA predijo quién será el campeón de la CONCACAF Champions Cup 2026

Liga MX por encima del Inter Miami en la Concacaf
Liga MX

Liga MX por encima del Inter Miami en la Concacaf

Canelo Álvarez le exige la revancha a Terence Crawford
Boxeo

Canelo Álvarez le exige la revancha a Terence Crawford

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo