En el marco de una gira internacional por Sudamérica, Inter Miami disputará un nuevo amistoso y será ante Barcelona en la ciudad de Guayaquil, en territorio ecuatoriano. El conjunto de la MLS busca sumar aficionados tras ser campeón de la Primera División de Estados Unidos.

El equipo al mando de Javier Mascherano viene de conseguir una buena victoria por 2-1 en su visita a Colombia, donde vencieron en la ciudad de Medellín a Atlético Nacional, uno de los equipos más grandes de aquel país. Ahora, buscarán seguir por la senda de la victoria en el país vecino.

Del lado del equipo dirigido por César Farías, arriba luego de un buen triunfo entre semana ante Guayaquil City en condición de visitante por 2-1 en otro amistoso. Cabe recordar que la Serie A de Ecuador iniciará recién en dos semanas.

¿Cuándo y dónde juegan Inter Miami vs. Barcelona de Ecuador por el amistoso internacional?

El duelo amistoso entre los equipos será este sábado 7 de febrero desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en la ciudad de Guayaquil, la casa del equipo considerado más grande del país.

¿Dónde ver Inter Miami vs. Barcelona de Ecuador por el amistoso internacional?

El compromiso entre el ídolo del Astillero y las Garzas se podrá ver en vivo y en exclusiva por la plataforma paga de One Football TV. Las cableras en este caso no tendrán la chance de transmitir el duelo entre estadounidenses y colombianos.