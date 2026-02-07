En el marco de una gira internacional por Sudamérica, Inter Miami disputará un nuevo amistoso y será ante Barcelona en territorio ecuatoriano. El partido será este sábado 7 de febrero desde las 18:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Monumental Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil.

Publicidad

Publicidad

El equipo al mando de Javier Mascherano viene de cosechar una buena victoria por 2-1 en su visita a Colombia, donde vencieron en la ciudad de Medellín a Atlético Nacional, uno de los equipos más grandes de aquel país. Ahora, buscarán seguir por la senda de la victoria en el país vecino.

Del lado del equipo dirigido por César Farías, arriba luego de un buen triunfo entre semana ante Guayaquil City en condición de visitante por 2-1 en otro amistoso. Cabe recordar que la Serie A de Ecuador iniciará recién en dos semanas.

La posible alineación de Inter Miami vs. Barcelona de Ecuador

Dayne St. Clair

Facundo Mura

Maxi Falcón

Micael

Noah Allen

Rodrigo de Paul

Yannick Bright

David Ayala

Mateo Silvetti

Lionel Messi

Luis Suárez

DT: Javier Mascherano

Publicidad

Publicidad

La posible alineación de Barcelona de Ecuador vs. Inter Miami

José David Contreras

Jonathan Mina

Javier Báez

Luca Sosa

Bryan Carabalí

Matías Lugo

Milton Céliz

Sergio Núñez

Tomás Martínez

Joao Rojas

Darío Benedetto

DT: César Farías