En el marco de una gira internacional por Sudamérica, Inter Miami disputará un nuevo amistoso y será ante Barcelona en territorio ecuatoriano. El partido será este sábado 7 de febrero desde las 18:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Monumental Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil.
El equipo al mando de Javier Mascherano viene de cosechar una buena victoria por 2-1 en su visita a Colombia, donde vencieron en la ciudad de Medellín a Atlético Nacional, uno de los equipos más grandes de aquel país. Ahora, buscarán seguir por la senda de la victoria en el país vecino.
Del lado del equipo dirigido por César Farías, arriba luego de un buen triunfo entre semana ante Guayaquil City en condición de visitante por 2-1 en otro amistoso. Cabe recordar que la Serie A de Ecuador iniciará recién en dos semanas.
La posible alineación de Inter Miami vs. Barcelona de Ecuador
- Dayne St. Clair
- Facundo Mura
- Maxi Falcón
- Micael
- Noah Allen
- Rodrigo de Paul
- Yannick Bright
- David Ayala
- Mateo Silvetti
- Lionel Messi
- Luis Suárez
- DT: Javier Mascherano
La posible alineación de Barcelona de Ecuador vs. Inter Miami
- José David Contreras
- Jonathan Mina
- Javier Báez
- Luca Sosa
- Bryan Carabalí
- Matías Lugo
- Milton Céliz
- Sergio Núñez
- Tomás Martínez
- Joao Rojas
- Darío Benedetto
- DT: César Farías
