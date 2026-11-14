Irlanda del Norte vs. Ucrania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Irlanda del Norte recibe a Ucrania este sábado 14 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Irlanda del Norte empató 0-0 como local ante Georgia. El conjunto marcha 17° con 8 puntos. Antes ganó 3-0 como visitante ante Ucrania.
Ucrania viene de perder 1-2 como local ante Hungría. El equipo ocupa el puesto 37 con 4 puntos. Antes perdió 0-3 como local ante Irlanda del Norte.
El historial entre Irlanda del Norte y Ucrania
Irlanda del Norte y Ucrania se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 2 triunfos de Irlanda del Norte, 3 de Ucrania y 2 empates.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/10/2026
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|0-3
|UEFA Nations League
|03/06/2021
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|1-0
|Friendlies
|16/06/2016
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|0-2
|UEFA European Championship
|06/09/2003
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|16/10/2002
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|02/04/1997
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|31/08/1996
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- México: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
En síntesis
- Irlanda del Norte y Ucrania se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Irlanda del Norte suma 8 puntos en el torneo.
- Ucrania suma 4 puntos en el torneo.