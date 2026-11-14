Alineaciones de Irlanda del Norte y Ucrania por la Liga de Naciones: formaciones probables

Irlanda del Norte recibe a Ucrania este sábado 14 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Irlanda del Norte viene de empatar 0-0 con Georgia y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Ucrania viene de caer 1-2 ante Hungría y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Irlanda del Norte y Ucrania
Irlanda del Norte (4-3-3): Pierce Charles, Tom Atcheson, Ruairi McConville, Ciaron Brown, Trai Hume, Shea Charles, Ethan Galbraith, Justin Devenny, Kieran Morrison, Jamie Donley, Isaac Price. DT: Michael O'Neill.
Ucrania (4-2-3-1): Anatoliy Trubin, Illia Krupskyi, Illia Zabarnyi, Mykola Matvienko, Vitaliy Mykolenko, Yehor Yarmoliuk, Georgiy Sudakov, Oleh Ocheretko, Oleksandr Andriyevskiy, Igor Krasnopir, Oleksii Kashchuk.
La previa de Irlanda del Norte y Ucrania: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 14 de noviembre
- Hora: 13:45 (hora de México)
- Historial: 7 cruces — Irlanda del Norte ganó 2, Ucrania ganó 3 y empataron 2
- Último antecedente: 02/10/2026: Ucrania 0-3 Irlanda del Norte
- Próximo partido de Irlanda del Norte: vs. Hungría, martes 17 de noviembre
- Próximo partido de Ucrania: vs. Georgia, martes 17 de noviembre