Este viernes 13 de noviembre se disputa una nueva edición del Clásico del Río de la Plata en el arranque de la última Fecha FIFA del año. La Selección de Argentina recibe a Uruguay a partir de las 17:00hs (CDMX) en el Estadio Alberto J. Armando, conocido mundialmente como La Bombonera, en Buenos Aires.
Argentina inicia formalmente una nueva etapa tras el retiro internacional de Lionel Messi. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, quien renovó su vínculo hasta 2030, sufre bajas sensibles: Cristian Romero, Lautaro Martínez y Nicolás González quedaron fuera por lesión, Nahuel Molina y Leandro Paredes cumplen fechas de suspensión tras la final del Mundial, y la presencia de Emiliano “Dibu” Martínez está en duda luego de ser operado por una fractura en la mandíbula.
Por su parte, Uruguay afronta este compromiso bajo el mando de Diego Forlán, quien busca consolidar su proyecto combinando figuras consolidadas en Europa con nuevas variantes. La Garra Charrúa llega con los regresos importantes de Federico Valverde y Nicolás de la Cruz, aunque tampoco tiene carro completo, ya que Nahitan Nández y Brian Rodríguez causaron baja por lesión, mientras que José María Giménez no forma parte de esta convocatoria.
La probable alineación de Argentina
- Emiliano Martínez (o Gerónimo Rulli)
- Agustín Giay
- Leonardo Balerdi
- Lisandro Martínez
- Nicolás Tagliafico
- Alexis Mac Allister
- Enzo Fernández
- Exequiel Palacios
- Nicolás Paz
- Julián Álvarez
- Thiago Almada
La probable alineación de Uruguay
- Cristopher Fiermarín
- Guillermo Varela
- Ronald Araújo
- Mathías Olivera
- Joaquín Piquerez
- Federico Valverde
- Rodrigo Bentancur
- Lucas Torreira
- Giorgian De Arrascaeta
- Darwin Núñez
- Maximiliano Araújo