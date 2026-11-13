Argentina y Uruguay se enfrentan en La Bombonera en un amistoso. Los titulares de ambos equipos para el partido.

Este viernes 13 de noviembre se disputa una nueva edición del Clásico del Río de la Plata en el arranque de la última Fecha FIFA del año. La Selección de Argentina recibe a Uruguay a partir de las 17:00hs (CDMX) en el Estadio Alberto J. Armando, conocido mundialmente como La Bombonera, en Buenos Aires.

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Argentina inicia formalmente una nueva etapa tras el retiro internacional de Lionel Messi. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, quien renovó su vínculo hasta 2030, sufre bajas sensibles: Cristian Romero, Lautaro Martínez y Nicolás González quedaron fuera por lesión, Nahuel Molina y Leandro Paredes cumplen fechas de suspensión tras la final del Mundial, y la presencia de Emiliano “Dibu” Martínez está en duda luego de ser operado por una fractura en la mandíbula.

Por su parte, Uruguay afronta este compromiso bajo el mando de Diego Forlán, quien busca consolidar su proyecto combinando figuras consolidadas en Europa con nuevas variantes. La Garra Charrúa llega con los regresos importantes de Federico Valverde y Nicolás de la Cruz, aunque tampoco tiene carro completo, ya que Nahitan Nández y Brian Rodríguez causaron baja por lesión, mientras que José María Giménez no forma parte de esta convocatoria.

La probable alineación de Argentina

Emiliano Martínez (o Gerónimo Rulli)

Agustín Giay

Leonardo Balerdi

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Exequiel Palacios

Nicolás Paz

Julián Álvarez

Thiago Almada

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La probable alineación de Uruguay