Repasa la información más importante de uno de los duelos que promete paralizar la competencia de jóvenes promesas.

El Mundial Sub-17 entra en su etapa más vibrante con un cruce de alto voltaje entre dos selecciones históricas del continente. México y Argentina se verán las caras por los dieciseisavos de final del certamen juvenil en un partido a eliminación directa que promete emociones fuertes desde el pitazo inicial.

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El encuentro se disputará en Doha, Qatar, sede principal de esta cita mundialista. De acuerdo con el calendario oficial de la competencia, los partidos correspondientes a esta ronda se repartirán entre el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre, jornada en la que ambos combinados buscarán su boleto entre los mejores dieciséis equipos del torneo.

Día y hora del partido de México vs. Argentina en el Mundial Sub-17

Respecto al horario del compromiso, la organización confirmó que el encuentro se llevará a cabo, finalmente, el lunes 30 a las 09:30hs del Centro de México, una franja horaria habitual a lo largo del certamen que se mantendrá sin modificaciones para esta instancia decisiva.

Los dos conjuntos llegan a este mano a mano tras recorridos muy distintos durante la primera ronda. El Tricolor tuvo una fase inicial sólida que le permitió quedarse con el liderato del Grupo K con 7 puntos, mientras que la Albiceleste obtuvo su clasificación tras finalizar en el segundo puesto del Grupo C con 4 unidades.

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Más allá del prestigio que siempre representa este clásico enfrentamiento juvenil, el premio deportivo en juego resulta fundamental para el cuadro final del torneo. El equipo que logre avanzar de ronda se medirá en los octavos de final contra el vencedor de la serie entre Uruguay y Croacia.

En síntesis