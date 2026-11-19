La Selección Argentina de Diego Placente debuta este jueves 19 de noviembre ante Australia por la primera fecha del Grupo C del Mundial Sub 17 de Qatar 2026. El encuentro comenzará a las 10:00 hs de la CDMX y tendrá transmisión por televisión y plataformas online.

Argentina y Australia se enfrentan este jueves 19 de noviembre por el partido correspondiente a la Jornada 1 del Grupo C del Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026. El encuentro se lleva a cabo en la Cancha 8 del complejo Aspire Zone en Al Rayyan y comienza a partir de las 10:00hs (Ciudad de México).

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Este compromiso marca el debut oficial de ambas selecciones en la cita mundialista juvenil. Tanto la Albiceleste como el conjunto oceánico integran una zona competitiva junto a Dinamarca y Mozambique, por lo que sumar de a tres en el estreno resulta fundamental para encaminar su clasificación a los dieciseisavos de final.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Argentina y Australia de este jueves 19 de noviembre por el Mundial Sub-17 se puede ver en México a través de ViX Premium como plataforma de streaming oficial del torneo.

México: ViX Premium

ViX Premium Argentina: TV Pública, TyC Sports, DSPORTS, TyC Sports Play y DGO

TV Pública, TyC Sports, DSPORTS, TyC Sports Play y DGO Centroamérica: ViX

ViX Sudamérica: DSPORTS y DGO

DSPORTS y DGO Estados Unidos: FS2, Fox Soccer Plus, Telemundo Deportes Ahora y Fubo

FS2, Fox Soccer Plus, Telemundo Deportes Ahora y Fubo España: FIFA+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del combinado sudamericano, Argentina afronta su 17ª participación en una Copa del Mundo de la categoría bajo la conducción técnica de Diego Placente. El seleccionado albiceleste llega con la ilusión de conquistar por primera vez este trofeo —tras haber alcanzado el tercer puesto en 1991, 1995 y 2003— y apostará por la solidez colectiva y el desequilibrio individual de sus atacantes para imponerse desde el arranque.

Por su parte, Australia se presenta en suelo qatarí dirigida por Carl Veart con el objetivo de dar la sorpresa en el estreno del Grupo C. Los ‘Socceroos’ juveniles buscarán hacerse fuertes desde el orden táctico y el despliegue físico para contener el circuito ofensivo argentino y rescatar un resultado positivo en su primer compromiso del certamen.

En sintesis

Argentina y Australia se enfrentan este jueves 19 de noviembre por el Mundial Sub-17.

este jueves 19 de noviembre por el Mundial Sub-17. Diego Placente y Carl Veart dirigen a Argentina y Australia en el Grupo C.

dirigen a Argentina y Australia en el Grupo C. ViX Premium, TV Pública y TyC Sports transmitirán este partido desde las 10:00 horas.