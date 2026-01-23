Es tendencia:
¿Juega Luis Díaz? Las alineaciones de Bayern Múnich vs. Augsburgo por la Bundesliga 2025/26

Conoce los once iniciales que saldrán al campo de juego este sábado en primer turno para un nuevo duelo en casa.

Por Martín Zajic

Luis Díaz, listo para volver al ruedo en Bundesliga.
Luis Díaz, listo para volver al ruedo en Bundesliga.

Bayern Múnich buscará alejarse todavía más de sus escoltas en la cima de la tabla de la Bundesliga 2025-26, cuando regrese al Allianz Arena para otro juego doméstico. En el reencuentro con su afición, los ‘Bávaros’ recibirán al Augsburgo, en el marco de la jornada 19 del campeonato. A continuación, repasa las alineaciones para el juego.

¿Cómo llegan Bayern Múnich y Augsburgo en la Bundesliga 2025/26?

El conjunto de Vincent Kompany se ubica en la 1° posición del campeonato, con 50 puntos de 54 posibles, producto de dieciséis triunfos y dos empates. Es el único invicto del torneo. En su última actuación, golearon por 5-1 a Red Bull Leipzig fuera de casa.

Por su parte, los dirigidos por Manuel Baum se colocan en el 15° puesto del certamen, con 16 unidades en 18 presentaciones, tras cosechar cuatro victorias, cuatro igualdades y diez caídas. En el partido pasado, empataron 2-2 con Friburgo como local.

¿Juega Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Augsburgo por la Bundesliga 2025/26?

De acuerdo a la información de BILD en la previa del encuentro, Luis Díaz será de la partida en los ‘Bávaros’ para enfrentar al Augsburgo este sábado. Pese a haber jugado por Champions entre semana y volver a jugar la semana próxima, el colombiano se perfila para comenzar este encuentro. El guajiro se encuentra en su plenitud física y respondiendo bien a las exigencias y a la continuidad.

Luis Díaz y Bayern Múnich van por otros tres puntos

Luis Díaz y Bayern Múnich van por otros tres puntos [foto: Getty]

La probable alineación de Bayern Múnich ante Augsburgo:

  • Manuel Neuer.
  • Hiroki Ito.
  • Jonathan Tah.
  • Kim Min-Jae.
  • Tom Bischof.
  • Joshua Kimmich.
  • Aleksandar Pavlović.
  • Serge Gnabry.
  • Paul Karl.
  • Luis Díaz.
  • Harry Kane.

DT: Vincent Kompany.

La probable alineación de Augsburgo ante Bayern Múnich:

  • Finn Dahmen.
  • Dimitris Giannoulis.
  • Yannik Keitel.
  • Keven Schlotterbeck.
  • Cédric Zesiger.
  • Andreas Fellhauer.
  • Han-Noah Massengo.
  • Elvis Rexhbecaj.
  • Fabian Rieder.
  • Alexis Claude-Maurice.
  • Michael Gregoritsch.
DT: Manuel Baum.

martín zajic
Martín Zajic
