Bayern Múnich buscará alejarse todavía más de sus escoltas en la cima de la tabla de la Bundesliga 2025-26, cuando regrese al Allianz Arena para otro juego doméstico. En el reencuentro con su afición, los ‘Bávaros’ recibirán al Augsburgo, en el marco de la jornada 19 del campeonato. A continuación, repasa las alineaciones para el juego.

¿Cómo llegan Bayern Múnich y Augsburgo en la Bundesliga 2025/26?

El conjunto de Vincent Kompany se ubica en la 1° posición del campeonato, con 50 puntos de 54 posibles, producto de dieciséis triunfos y dos empates. Es el único invicto del torneo. En su última actuación, golearon por 5-1 a Red Bull Leipzig fuera de casa.

Por su parte, los dirigidos por Manuel Baum se colocan en el 15° puesto del certamen, con 16 unidades en 18 presentaciones, tras cosechar cuatro victorias, cuatro igualdades y diez caídas. En el partido pasado, empataron 2-2 con Friburgo como local.

¿Juega Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Augsburgo por la Bundesliga 2025/26?

De acuerdo a la información de BILD en la previa del encuentro, Luis Díaz será de la partida en los ‘Bávaros’ para enfrentar al Augsburgo este sábado. Pese a haber jugado por Champions entre semana y volver a jugar la semana próxima, el colombiano se perfila para comenzar este encuentro. El guajiro se encuentra en su plenitud física y respondiendo bien a las exigencias y a la continuidad.

Luis Díaz y Bayern Múnich van por otros tres puntos [foto: Getty]

La probable alineación de Bayern Múnich ante Augsburgo:

Manuel Neuer.

Hiroki Ito.

Jonathan Tah.

Kim Min-Jae.

Tom Bischof.

Joshua Kimmich.

Aleksandar Pavlović.

Serge Gnabry.

Paul Karl.

Luis Díaz.

Harry Kane.

DT: Vincent Kompany.

La probable alineación de Augsburgo ante Bayern Múnich:

Finn Dahmen.

Dimitris Giannoulis.

Yannik Keitel.

Keven Schlotterbeck.

Cédric Zesiger.

Andreas Fellhauer.

Han-Noah Massengo.

Elvis Rexhbecaj.

Fabian Rieder.

Alexis Claude-Maurice.

Michael Gregoritsch.

DT: Manuel Baum.