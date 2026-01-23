Bayern Múnich buscará alejarse todavía más de sus escoltas en la cima de la tabla de la Bundesliga 2025-26, cuando regrese al Allianz Arena para otro juego doméstico. En el reencuentro con su afición, los ‘Bávaros’ recibirán al Augsburgo, en el marco de la jornada 19 del campeonato. A continuación, repasa las alineaciones para el juego.
¿Cómo llegan Bayern Múnich y Augsburgo en la Bundesliga 2025/26?
El conjunto de Vincent Kompany se ubica en la 1° posición del campeonato, con 50 puntos de 54 posibles, producto de dieciséis triunfos y dos empates. Es el único invicto del torneo. En su última actuación, golearon por 5-1 a Red Bull Leipzig fuera de casa.
Por su parte, los dirigidos por Manuel Baum se colocan en el 15° puesto del certamen, con 16 unidades en 18 presentaciones, tras cosechar cuatro victorias, cuatro igualdades y diez caídas. En el partido pasado, empataron 2-2 con Friburgo como local.
¿Juega Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Augsburgo por la Bundesliga 2025/26?
De acuerdo a la información de BILD en la previa del encuentro, Luis Díaz será de la partida en los ‘Bávaros’ para enfrentar al Augsburgo este sábado. Pese a haber jugado por Champions entre semana y volver a jugar la semana próxima, el colombiano se perfila para comenzar este encuentro. El guajiro se encuentra en su plenitud física y respondiendo bien a las exigencias y a la continuidad.
Luis Díaz y Bayern Múnich van por otros tres puntos [foto: Getty]
La probable alineación de Bayern Múnich ante Augsburgo:
- Manuel Neuer.
- Hiroki Ito.
- Jonathan Tah.
- Kim Min-Jae.
- Tom Bischof.
- Joshua Kimmich.
- Aleksandar Pavlović.
- Serge Gnabry.
- Paul Karl.
- Luis Díaz.
- Harry Kane.
DT: Vincent Kompany.
La probable alineación de Augsburgo ante Bayern Múnich:
- Finn Dahmen.
- Dimitris Giannoulis.
- Yannik Keitel.
- Keven Schlotterbeck.
- Cédric Zesiger.
- Andreas Fellhauer.
- Han-Noah Massengo.
- Elvis Rexhbecaj.
- Fabian Rieder.
- Alexis Claude-Maurice.
- Michael Gregoritsch.
DT: Manuel Baum.
