Mientras que un sector de la población latinoamericana solo se dedica a tirarle malas energías, Luis Díaz sigue recopilando elogios de parte de nombres pesados del mundo del futbol. El guajiro fue seriamente apuntado por fanáticos de algunos países tras el episodio Hakimi, pero los protagonistas del deporte continúan mostrando su encandilamiento por lo que hace dentro del campo de juego.

En este sentido, en las últimas horas el crack colombiano estuvo en la boca de una leyenda de Bayern Múnich, que se manifestó públicamente con palabras que harán orgulloso a todo un país. Si algo le faltaba al delantero, además de los mensajes de cariño de sus compañeros y el cuerpo técnico, era contar con el respaldo de los ídolos del club.

Fue ni más ni menos que Lothar Matthaus quien se expresó con admiración en torno al atacante de los ‘Bávaros’. El ex futbolista ¡catorce veces campeón! con el equipo alemán había cuestionado la multimillonaria inversión que había hecho la directiva al ficharlo desde Liverpool, pero supo dar marcha atrás y confesar que Luis Díaz le ‘cerró la boca’.

En su editorial semanal para SKY Sports, prestigiosa cadena televisiva para la que trabaja como comentarista y columnista, el emblema del Bayern Múnich se mostró anonadado con el gol de ‘Lucho’ ante Union Berlin del último fin de semana, y describió al guajiro como de “clase mundial”, cambiando totalmente su opinión sobre el extremo de la Selección Colombiana.

Matthaus, campeón de Europa y del mundo con la Selección de Alemania además de leyenda bávara, se inclinó a los pies de la reciente incorporación del club y le dio la derecha a la institución por la contratación. “Es fantástico tener un jugador que se esfuerza al máximo por el equipo, marca goles y crea ocasiones claras de gol”, sentenció la actual figura de la señal de TV, que además de haber sido un jugador histórico en Bayern Múnich también es aficionado.