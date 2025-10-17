Una vez más, la Selección Argentina volvió a demostrar que es una de las fábricas de talento más grandes del planeta y con autoridad se convirtió en finalista del Mundial Sub-20 en esta edición 2025. Con una excepcional camada de jóvenes jugadores y un proyecto detrás que respalda su crecimiento, el proceso brinda sus primeros resultados.

En la antesala de la definición del título que afrontará ante Marruecos, una particular situación salió a la luz en las últimas horas, dejando asombrados a todos. Es que se filtró que el goleador de la ‘Albiceleste’ fue borrado en su equipo y aguarda ofertas para salir a jugar y sumar minutos a otro club que le dé la confianza que no tiene allí.

El protagonista de este increíble episodio es Alejo Sarco, centrodelantero del elenco sudamericano, sobre quien se pudo saber este viernes que no será tenido en cuenta por Bayer Leverkusen para la temporada 2025/26. El conjunto alemán le comunicó al entorno del jugador que lo mejor es buscar una salida, según reveló Plettigoal, la fuente más prestigiosa de la Bundesliga.

De acuerdo al informe del periodista que se ocupa de la cobertura del torneo de Alemania, Erik Ten Hag no lo tiene como una prioridad en sus planes, más allá de estar brillando en el campeonato juvenil de selecciones. El entrenador neerlandés, cuestionado por los fanáticos en sus últimas experiencias, sobre todo en Manchester United, es nuevamente protagonista de una decisión por demás polémica.

