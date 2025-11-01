¿Por qué no juega Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen por la Bundesliga 2025-26?

Bayern Múnich y Bayer Leverkusen se enfrentan desde las 11:30 hs (CDMX) en el Allianz Arena en lo que promete ser el partido más atractivo de la Jornada 9 de la Bundesliga 2025-26. El equipo comandado por Vincent Kompany ha ganado todos los partidos de la presente temporada y recibe al último campeón con el objetivo de seguir estirando su racha positiva.

Publicidad

Publicidad

Una de las figuras del local es Luis Díaz. El colombiano llegó procedente de Liverpool y ya registra 5 goles en ocho partidos por el campeonato doméstico. Además, viene de marcar y asistir en la goleada sobre Colonia por la DFB Pokal. Sin embargo, brilla por su ausencia en la alineación titular para el encuentro de este sábado ante Leverkusen.

¿Por qué no juega Luis Díaz?

La ausencia de Luis Díaz responde a una decisión de Vincent Kompany. El extremo de 28 años no presenta ninguna lesión y esperará por su turno en el banquillo de los suplentes. Ahora bien, otro que lo acompañará entre las alternativas es Harry Kane, por lo que todo se trataría de una rotación por parte del DT belga para darle descanso a sus principales figuras.

Luis Díaz y Harry Kane celebran un gol de Bayern Múnich (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

La alineación confirmada del Bayern Múnich