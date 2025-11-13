La FIFA dio a conocer todos los nominados para uno de sus galardones más prestigiosos: el premio Puskas. Esta honorable distinción de la casa madre del futbol mundial se otorga al ‘mejor gol del año’ en todo el planeta, votada por el público a través de un sufragio público en el portal oficial y también por un selecto panel de expertos.

Publicidad

Publicidad

La edición 2025 ya cuenta con todos sus candidatos, y entre los elegidos no figura Luis Díaz. El delantero colombiano había sido tendencia recientemente, dado que cientos de miles de aficionados alrededor del mundo habían postulado una de sus anotaciones en Bayern Múnich como aspirante a este trofeo de la Federación, y ahora que no está hubo reclamos.

Los fanáticos habían solicitado en su momento que el guajiro fuese otorgado el Puskas por su extraordinario tanto ante Unión Berlín por Bundesliga de hace un par de semanas. En su brillante conquista, Luis Díaz había ganado un balón pegado a la línea de meta, la condujo sobre la raya y sin ángulo clavó el esférico en la red, marcando un verdadero ‘gol imposible’.

Publicidad

Publicidad

Más allá de la estética y el ingenio para inventar semejante jugada, el tanto de Lucho Díaz no fue contemplado para la votación de la edición 2025. A raíz de la ausencia de su gol a Unión Berlín, las redes sociales estallaron apuntando contra la FIFA por hacer a un lado a esta jugada y poner por delante otras acciones que los fanáticos consideraban menos adecuadas.

Sin embargo, detrás de esta situación hay una explicación: los premios Puskas 2025 contemplan los goles marcados entre el 11 de agosto del 2024 y el 2 de agosto del 2025, y el de Luis Díaz tuvo lugar el 8 de noviembre del 2025, fuera del plazo que se tiene en cuenta para escoger los candidatos para la presente edición del galardón de la Federación.

ver también Alerta Crystal Palace: entorno de Daniel Muñoz filtra los 3 clubes interesados en el colombiano

De este modo, la jugada de lujo del futbolista de la Selección Colombiana para el Bayern Múnich podrá ser elegible para el siguiente trofeo de los Puskas. Así, el guajiro buscará convertirse en el segundo jugador de su país en conquistar este galardón, luego de que lo hiciera el grandioso James Rodríguez por su memorable volea en el Mundial de Brasil 2014 contra Uruguay.

Publicidad

Publicidad

ver también Cruz Azul revela la lesión de Kevin Mier y expone a ‘Coco’ Carrasquilla con un duro comunicado

En síntesis: