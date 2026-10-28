¿Juega Neymar Jr.? Las alineaciones de Santos vs. Palmeiras por el Brasileirao

Este miércoles 28 de octubre de 2026 continúa la emocionante recta final de la Serie A de Brasil con una nueva edición del Clássico da Saudade por la Jornada 33 del Brasileirão. El Santos FC recibe en el mítico Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) a la Sociedade Esportiva Palmeiras a partir de las 16:30 hs (tiempo del centro de México).
El conjunto del ‘Peixe’ llega a este compromiso con la consigna de sumar unidades ante su gente para consolidarse en la zona media-alta de la clasificación y asegurar puestos de clasificación a competencias internacionales. El elenco local buscará hacer valer la localía con un planteo intenso y equilibrado, aprovechando la jerarquía de sus hombres en los últimos metros para hacer daño al bloque defensivo rival.
Por su parte, el ‘Verdão’ de Abel Ferreira visita la Baixada Santista en plena disputa por el título del campeonato brasileño. El cuadro albiverde intentará imponer su volumen de juego y el desequilibrio en las bandas para adueñarse de tres puntos vitales en patio ajeno.
La alineación de Santos
- Diógenes
- Rodinei
- João Alencar
- Luan Peres
- Álvaro Barreal
- Gustavo Henrique
- Christian Oliva
- Gabriel Bontempo
- Philippe Coutinho
- Everton Cebolinha
- Gabriel Barbosa
La alineación de Palmeiras
- Carlos Miguel
- Agustín Giay
- Murilo Cerqueira
- Gustavo Gómez
- Alexander Barboza
- Joaquín Piquerez
- Marlon Freitas
- Lucas Evangelista
- Andreas Pereira
- Jhon Arias
- José Manuel ‘Flaco’ López
En sintesis
- Santos recibe a Palmeiras este miércoles 28 de octubre por la Jornada 33.
- Gabriel Barbosa y Philippe Coutinho figuran en la alineación titular del Santos en Vila Belmiro.
- Abel Ferreira dirige a Palmeiras buscando adueñarse de los tres puntos como visitante.