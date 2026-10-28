¿Juega Neymar Jr.? Las alineaciones de Santos vs. Palmeiras por el Brasileirao

Conoce las alineaciones de Santos y Palmeiras para el partido correspondiente al Brasileirao, con los titulares de ambos equipos y todos los detalles de un encuentro que promete grandes emociones.

Este miércoles 28 de octubre de 2026 continúa la emocionante recta final de la Serie A de Brasil con una nueva edición del Clássico da Saudade por la Jornada 33 del Brasileirão. El Santos FC recibe en el mítico Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) a la Sociedade Esportiva Palmeiras a partir de las 16:30 hs (tiempo del centro de México).

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El conjunto del ‘Peixe’ llega a este compromiso con la consigna de sumar unidades ante su gente para consolidarse en la zona media-alta de la clasificación y asegurar puestos de clasificación a competencias internacionales. El elenco local buscará hacer valer la localía con un planteo intenso y equilibrado, aprovechando la jerarquía de sus hombres en los últimos metros para hacer daño al bloque defensivo rival.

Por su parte, el ‘Verdão’ de Abel Ferreira visita la Baixada Santista en plena disputa por el título del campeonato brasileño. El cuadro albiverde intentará imponer su volumen de juego y el desequilibrio en las bandas para adueñarse de tres puntos vitales en patio ajeno.

La alineación de Santos

Diógenes

Rodinei

João Alencar

Luan Peres

Álvaro Barreal

Gustavo Henrique

Christian Oliva

Gabriel Bontempo

Philippe Coutinho

Everton Cebolinha

Gabriel Barbosa

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La alineación de Palmeiras

Carlos Miguel

Agustín Giay

Murilo Cerqueira

Gustavo Gómez

Alexander Barboza

Joaquín Piquerez

Marlon Freitas

Lucas Evangelista

Andreas Pereira

Jhon Arias

José Manuel ‘Flaco’ López

En sintesis