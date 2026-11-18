Todo lo que necesitas saber sobre el choque entre el Coxa y el Peixe en Curitiba: presente de ambos equipos en la recta final del Brasileirão 2026, el regreso de Neymar tras su suspensión, horario para México y cómo formarían en el Estadio Couto Pereira.

Este miércoles 18 de noviembre de 2026 continúa la recta decisiva del Brasileirão Serie A 2026 con un enfrentamiento clave por la Jornada 35. Coritiba recibe a Santos en la cancha del Estadio Couto Pereira de Curitiba a partir de las 16:30 hs (tiempo del centro de México), en un compromiso determinante para las aspiraciones de ambos clubes en el cierre del campeonato.

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El conjunto local llega ubicado en la decimosegunda posición de la tabla general con 42 unidades, buscando hacerse fuerte frente a su afición para asegurar su permanencia y pelear por un boleto a torneos internacionales. Para este compromiso, el cuadro paranaense presenta bajas sensibles como las de Lucas Ronier y Rodrigo Moledo por lesión, además de la ausencia del guardameta Pedro Morisco debido a su convocatoria internacional.

Por su parte, el Peixe arriba a Curitiba situado en el noveno escalón con 47 puntos con la intención de consolidarse en la zona de clasificación continental. La gran novedad en el equipo dirigido por Cuca es el regreso de Neymar, quien recibió la reducción de su sanción disciplinaria tras cumplir su partido de suspensión frente a RB Bragantino y perfila su regreso al cuadro titular para comandar el ataque junto a Philippe Coutinho y Gabigol.

La probable alineación de Coritiba

Pedro Rangel

Tinga

Tiago Coser

Jacy

Bruno Melo

Thiago Santos

Sebastián Gómez

Nicolás Fonseca

Josué

Pedro Rocha

Breno Lopes

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La probable alineación de Santos

Diógenes

Rodinei

João Alencar

Willian Arão

Luan Peres

Arthur

Gustavo Henrique

Everton Cebolinha

Neymar

Philippe Coutinho

Gabigol

En sintesis