¿Por qué no juega Neymar en el RB Bragantino vs. Santos por el Brasileirao 2026?

El Red Bull Bragantino recibe este lunes 2 de noviembre al Santos en el marco de la Jornada 34 del Brasileirao 2026, en un compromiso cuyo silbatazo inicial está programado para las 17:00 horas (tiempo del centro de México). Con el Estadio Cícero de Souza Marques como escenario, ambas escuadras saltarán al terreno de juego con la consigna de sumar unidades determinantes para meterse de lleno a la zona de clasificación a la Copa Libertadores.

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A pesar de tratarse de una cita crucial para las aspiraciones del Peixe, el conjunto paulista no podrá disponer de los servicios de Neymar Jr. en su esquema. Pese a ostentar la etiqueta de máxima figura y capitán bajo las órdenes de Cuca, el exatacante del FC Barcelona quedó marginado incluso del banquillo de suplentes, descartando desde el inicio cualquier inconveniente físico o lesión de última hora.

La ausencia de Neymar frente a Bragantino obedece a una estricta sanción disciplinaria. El astro brasileño vio la tarjeta roja durante el choque frente a Bahía tras protagonizar un acalorado cruce con Rodrigo Nestor, incidente en el que, al llevarse la mano a la boca para dirigirse a su adversario, fue expulsado de inmediato por infringir el protocolo antirracismo conocido popularmente como la “Ley Vinícius”.

El dorsal ’10’ ya purgó el primer cotejo de castigo en el clásico ante Palmeiras que culminó con una igualada 0-0, por lo que la visita a Braganca Paulista representa el segundo duelo oficial contemplado dentro de su inhabilitación en el torneo local. Con este panorama, todo apunta a que su inactividad no se extenderá más allá de la cartelera de este lunes.

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De acuerdo con reportes de Globo Esporte, la directiva del Santos ya interpuso una apelación formal ante el Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) con el objetivo de habilitar al futbolista de cara al próximo compromiso frente a Coritiba, pactado para el 18 de noviembre. Dado que la resolución de dicha instancia jurídica se emitirá hasta el 5 de noviembre, el delantero quedó ineludiblemente inhabilitado para enfrentar a la franquicia de la bebida energética.

Formación de Santos vs. RB Bragantino

Diogenes

Rodinei

Joao Alencar

Luan Peres

Álvaro Barreal

Gustavinho

Christian Oliva

Gabriel Bontempo

Phillippe Coutinho

Everton Cebolinha

Gabriel Barbosa

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En síntesis