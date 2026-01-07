Las alineaciones de Barcelona vs. Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España 2026

Barcelona y Athletic Club se ven las caras este miércoles desde las 13:00 hs (CDMX) en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita por la primera semifinal de la Supercopa de España 2026.
El líder de LaLiga de España busca un nuevo título para sus vitrinas, pero antes deberá superar a los de Bilbao si quiere acceder a la gran final. Los dirigidos por Ernesto Valverde no atraviesan su mejor temporada en el campeonato español (8°), pero suelen ser un hueso duro de roer en este tipo de competencias.
Probable alineación de Barcelona
- Joan García
- Koundé
- Cubarsí
- Gerard Martín
- Balde
- Eric García
- Pedri
- Lamine Yamal
- Fermín
- Raphinha
- Lewandowski
- DT: Hansi Flick
Hansi Flick y Ernesto Valverde (GETTY IMAGES)
Probable alineación de Athletic Club
- Simón
- Areso
- Vivian
- Paredes
- Lekue
- Galarreta
- Jauregizar
- Iñaki Williams
- Sancet
- Nico Williams
- Berenguer
- DT: Ernesto Valverde