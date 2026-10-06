Lionel Messi acaba su carrera con 126 goles con Argentina: ¿a cuánto quedó de Cristiano Ronaldo en selecciones?

Lionel Messi puso fin a su carrera en Argentina sumando un gol más a su cuenta, pero quedándose lejos del récord de Cristiano Ronaldo con Portugal.

Lionel Messi puso fin a su trayectoria en el plano internacional tras disputar un emotivo choque de despedida vistiendo la camiseta de la Selección Argentina. Este martes, la Albiceleste se midió ante el combinado de Benín, bajando el telón a un recorrido que comenzó hace más de 20 años, allá por 2005 cuando el diez debutó en un amistoso frente a Hungría.

Publicidad

Durante el duelo celebrado sobre la cancha del Estadio Monumental en Buenos Aires, Messi dispuso de múltiples oportunidades para firmar su última anotación con la playera nacional. De hecho, participó en la apertura del marcador mediante un tiro de esquina preciso hacia el área chica, permitiendo que Nicolás Otamendi festejara con gol en su respectivo encuentro de despedida.

Posteriormente, el capitán sirvió un pase para gol que Nico Paz convirtió en un remate de alta factura para ampliar la ventaja. Sin embargo, la mayor ovación en las tribunas se desató al minuto 71, cuando Leo colocó el balón en la escuadra superior derecha de la portería con un cobro cruzado desde el punto penal.

Estadísticas de Messi en Argentina

El enfrentamiento ante Benín significó la presentación número 208 de Messi con la Selección Argentina, concluyendo una etapa que inició ante Hungría el 17 de agosto de 2005 y bajó el telón este 6 de octubre de 2026. A lo largo de esos 21 años, el astro rosarino sumó 126 anotaciones a su registro personal, al tiempo que acumuló 67 asistencias con la Albiceleste.

Publicidad

Lionel Messi celebra su último gol con Argentina.

Dichas cifras lo consolidan en la cima histórica del futbol argentino, manteniéndose como el futbolista con mayor cantidad de partidos, goles y pases para gol. En el contexto internacional, sostiene una diferencia clara en la cima de asistencias por encima del brasileño Neymar (59) o el estadounidense Landon Donovan (58); no obstante, en los rubros de apariciones y dianas convertidas, Cristiano Ronaldo conserva la ventaja.

Estadísticas de Cristiano Ronaldo en Portugal

En un proceso que arrancó con su debut frente a Kazajistán el 20 de agosto de 2003, Cristiano Ronaldo contabiliza 234 partidos defendiendo los colores de la Selección de Portugal. A lo largo de esa cantidad de compromisos, la estrella lusa registra 146 goles y 37 asistencias sobre el terreno de juego.

Publicidad

El atacante portugués domina la cima histórica tanto en apariciones internacionales como en anotaciones vistiendo la camiseta de su país, marcas que Lionel Messi dejará intactas tras su retiro del cuadro sudamericano. Asimismo, Cristiano confirmó que se mantendrá a disposición de la Selección de Portugal, por lo que tendrá la oportunidad de extender aún más sus registros individuales.

En síntesis