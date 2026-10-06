Cristiano Ronaldo rompe el silencio y revela decisión definitiva sobre su futuro en Portugal

Cristiano Ronaldo se manifestó luego de abandonar la concentración de Portugal y reveló qué será de su futuro en la selección.

Cristiano Ronaldo provocó una auténtica sacudida en Portugal entero tras tomar la determinación de abandonar la concentración de la selección en plena competencia continental. La abrupta salida del capitán desencadenó una oleada de versiones mediáticas, situando sobre la mesa la posibilidad de un retiro definitivo de la representación nacional.

Publicidad

Tras la victoria 2-1 frente a Noruega del pasado domingo, el director técnico Jorge Jesus fue cuestionado sobre la continuidad de Cristiano Ronaldo en el proyecto deportivo. El estratega mantuvo la puerta abierta para el atacante de 41 años, catalogando los desencuentros sostenidos en días previos como un simple “malentendido“ inherente a la exigencia del alto rendimiento.

En esa misma línea, Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), ratificó su respaldo al delantero, catalogándolo como el máximo símbolo de la identidad futbolística del país. Con el panorama despejado por parte de la directiva y el cuerpo técnico, la postura final quedó en manos del jugador, quien fijó una postura contundente respecto a su porvenir.

¿Cristiano Ronaldo se retira de Portugal?

Mediante una extensa carta abierta difundida en plataformas digitales, Cristiano Ronaldo confirmó su decisión de mantenerse disponible para la Selección de Portugal, echando por tierra los rumores que daban por concluida su trayectoria con la Seleção. Asimismo, el atacante detalló que su partida de la concentración respondió a su intención de evitar un nuevo incumplimiento de la palabra empeñada por parte del entrenador Jorge Jesus.

Publicidad

🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo: “I decided to leave the camp without waiting for any further breach of word. For me the truth is still the most important thing in the relationship between people. However much it hurts, let them tell me the truth.



In fact, in a conversation I had with… pic.twitter.com/YedIx6FaQ5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2026

Además de ofrecer disculpas a sus compañeros por la determinación asumida, el delantero reconoció que su conducta deberá someterse al análisis disciplinario del organismo rector: “La consecuencia de este acto mío debe ser evaluada y sancionada por la Federación Portuguesa de Fútbol. Entiendo que el castigo no debe tener atenuantes. No soy un jugador cualquiera; soy el capitán del equipo, y eso constituye un agravante.“

“Por lo tanto, si estoy bien físicamente, jugando en mi club, con goles espero, tras cumplir la sanción que se me pueda aplicar, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para competir y ganar por nuestra selección nacional. Esta es, créanme, la más pura de las verdades“, concluyó el pronunciamiento del capitán luso.

Publicidad

El comunicado completo de Cristiano Ronaldo

“Decidí abandonar la concentración sin esperar a que se produjera otro incumplimiento de la palabra dada. Para mí, la verdad sigue siendo lo más importante en la relación entre las personas. Por mucho que duela, que me digan la verdad.

De hecho, en una conversación que tuve con el presidente de la FPF y con el entrenador en la mañana del día de esa rueda de prensa —ellos sin duda lo pueden confirmar—, reafirmé que si no me querían allí, me lo dijeran. Bastaba con que fueran francos conmigo. Yo lo aceptaría y prometí que prepararíamos algo hermoso, como sueño que sucederá, y nadie se iría enfadado.

Lo recuerdo como si fuera hoy. Respondieron al unísono que no. Que mi lugar estaba en la Selección Nacional.

Jamás, en ningún momento, me he entrometido en ninguna decisión técnica o táctica de ningún entrenador o seleccionador nacional en casi 25 años de carrera. Acepto, para bien o para mal, lo que me proponen hacer. Respeto la decisión y, cuando me faltan a la palabra, siento que mi lugar no está ahí.

Publicidad

También debo pedir disculpas a mis compañeros de selección por haber abandonado la concentración. A pesar de la absoluta falta de confianza en la palabra del entrenador, como pueden atestiguar quienes presenciaron esas conversaciones, no debí haberlo hecho. La responsabilidad es exclusivamente mía.

Pido disculpas al pueblo portugués una vez más, pero la falta a la palabra tiene para mí un impacto determinante. Sentí que, a partir de ese momento, mi permanencia solo perjudicaría al grupo de trabajo e hice lo que siempre dije que haría si no me sentía útil: hice las maletas y me fui.

La consecuencia de este acto mío debe ser evaluada y sancionada por la Federación Portuguesa de Fútbol. Entiendo que el castigo no debe tener atenuantes. No soy un jugador cualquiera; soy el capitán del equipo, y eso constituye un agravante.

Publicidad

Ya he pedido disculpas, pero sé que las actitudes deben tener consecuencias. Cualquiera que esté en el fútbol como yo sabe que, independientemente del estatus de cada persona, las reglas son las mismas para todos. Sobre este tema, he oído hablar mucho de partidos de despedida, de que debo tener una despedida digna y de que la Federación quiere darme esa oportunidad.

Aprendí en la vida, a menudo pasando hambre y sin nada que comer, que nadie le regala nada a nadie. Puedo prometer a todos mis seguidores, como es natural y especialmente a todo el pueblo portugués, que tendremos uno o más partidos de despedida; ya habrá tiempo para eso.

Pero cuando pienso en la selección nacional, en lo que realmente pienso es en competir. Eso es lo que pensé el día que me comunicaron la noticia de la muerte de mi padre. Estaba concentrado con nuestra selección y decidí quedarme allí hasta que terminara el partido del día siguiente. Hice por el país lo que nunca haría por ningún club.

Publicidad

Por lo tanto, si estoy bien físicamente, jugando en mi club, con goles espero, tras cumplir la sanción que se me pueda aplicar, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para competir y ganar por nuestra selección nacional. Esta es, créanme, la más pura de las verdades.“

En síntesis