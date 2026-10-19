Luis Enrique deja clara la comparación entre Lamine Yamal y Lionel Messi: “Lamine quiere…”

Con las comparaciones nuevamente surgiendo entre Lamine Yamal y Lionel Messi, Luis Enrique, quien tuvo el privilegio de entrenar al argentino pero no al español, dejó en claro su postura sobre el debate.

Lamine Yamal se encara nuevamente ante una prueba de fuego en su joven trayectoria profesional. Este martes 20 de octubre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), el atacante se verá cara a cara frente al París Saint-Germain en el marco de la Jornada 3 de la fase de liga dentro de la UEFA Champions League.

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Se prevé que el compromiso figure como uno de los más atractivos en lo que va del certamen debido al momento que atraviesan ambas escuadras. El PSG, vigente bicampeón de la Champions League, llega en franca línea ascendente tras superar al Manchester City, mientras que el Barsa presume un paso arrollador al haber conquistado sus 11 partidos oficiales en el año, registrando un promedio superior a los cuatro tantos por encuentro.

Uno de los pilares que explican el paso arrollador del cuadro blaugrana es el rendimiento superlativo que despliega Lamine Yamal en este inicio de campaña, acumunlando nueve anotaciones y diez asistencias en apenas 11 partidos. Estas cifras, cosechadas a sus escasos 19 años, reabren las inevitables comparaciones con Lionel Messi y la discusión sobre si logrará superar su legado, teniendo ya la Copa del Mundo en sus vitrinas.

Luis Enrique sobre Yamal y Messi

Uno de los personajes consultados para ofrecer su postura dentro de este debate fue Luis Enrique, quien durante la conferencia de prensa previa al choque en el Parque de los Príncipes se mostró contundente: “Yo creo que Lamine, lo que está haciendo muy bien y le he escuchado siempre es que él quiere ser la mejor versión de Lamine y lo está haciendo muy bien, está mejorando en todos los aspectos del juego“.

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Luis Enrique y las comparaciones entre Lamine Yamal y Leo Messi🌟



🗣️"Comparar al mejor jugador de todos los tiempos con cualquier otro jugador…"#UCLxDAZN pic.twitter.com/rsNjXCXWVt — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 19, 2026

En esa misma línea, el estratega asturiano no dudó en marcar distancias para aliviar la exigencia sobre el canterano culé: “Comparar al mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi, con cualquier otro jugador, ahí no va a ganar nadie“, respaldando así al juvenil español que se ha establecido como una de las máximas figuras del futbol europeo.

Luis Enrique, quien dirigió a la leyenda rosarina entre 2014 y 2017 durante su paso por el banquillo del Barcelona, concluyó que la postura más sensata para el entorno del atacante es alejarse de los paralelismos con el astro argentino: “Quizás en el futuro podamos hablar. Ahora mismo, Lamine es muy inteligente, quiere ser la mejor versión de Lamine, pero mejor no compararse con Leo Messi“, remató el entrenador.

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En síntesis