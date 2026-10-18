Luis Enrique pierde a un candidato al Balón de Oro para el PSG vs. Barcelona en Champions League

Con el enfrentamiento contra el FC Barcelona en el horizonte, Luis Enrique tendrá que trabajar para suplir la ausencia de uno de sus estrellas candidatas al Balón de Oro.

El París Saint-Germain, a pesar de su andar irregular en la Ligue 1, se mantiene firme dentro de la élite mundial. Recientemente, en actividad de la UEFA Champions League 2026-27, el campeón defensor superó con autoridad a un Manchester City invicto en la Premier League para coronar un contundente triunfo por 4-2 sobre la cancha del Etihad Stadium.

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Su siguiente reto en la competencia continental será ante otro oponente en calidad de invicto, en este caso dentro de LaLiga. Para la Jornada 3 de la UEFA Champions League, el conjunto parisino recibirá al FC Barcelona este próximo martes 20 de octubre, en lo que se perfila como una final anticipada y el choque estelar de la fecha.

El Barcelona se ubica como el club con mejor presente en el Viejo Continente, sumando triunfos en cada una de sus presentaciones en la campaña, con un saldo de 11 victorias, 48 anotaciones convertidas (promediando cuatro tantos por partido) y 11 goles encajados. Para afrontar semejante prueba de fuego, Luis Enrique deberá delinear su estrategia sin la presencia de una de sus figuras nominadas al Balón de Oro 2026.

PSG sufre la baja de Nuno Mendes

El PSG sufrirá la ausencia confirmada de Nuno Mendes para el duelo de Champions League frente al cuadro catalán. El lateral portugués, quien había ingresado desde la banca de suplentes, debió abandonar el terreno de juego al minuto 87 durante el partido frente al Racing de Estrasburgo este pasado sábado tras acusar una dolencia muscular.

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Este domingo, el PSG ratificó las malas noticias mediante un parte médico oficial: “Víctima de una lesión en el muslo izquierdo durante el partido de anoche frente al RC Estrasburgo Alsacia, Nuno Mendes no estará disponible en las próximas semanas.“

Si bien la institución no precisó el tiempo exacto que demandará su recuperación, es un hecho que Mendes queda marginado para el choque ante el Barcelona. Se proyecta que Lucas Digne tome la titularidad en esa demarcación ante la baja del zaguero luso; sin embargo, el mano a mano entre el ex elemento del Aston Villa y uno de los escasos defensores considerados al Balón de Oro 2026, especialmente enfrentando a Lamine Yamal sobre esa banda, representará uno de los frentes tácticos más exigentes que deberá resolver Luis Enrique.

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En síntesis