En una jornada sin muchos partidos, el juego entre Columbus Crew e Inter Miami es la gran propuesta del viernes para que los aficionados miren un poco de futbol. El local quiere dar la sorpresa ante el último campeón de los Estados Unidos, que llega con todas sus estrellas a mantener viva la esperanza de volver a consagrarse.

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El encuentro que se llevará a cabo esta noche en Ohio será el segundo duelo de esta primera ronda de los Playoffs de la MLS 2026. Inter Miami es el que tendrá toda la presión en este nuevo enfrentamiento entre ambos, mientras Columbus Crew tendá “doble chance” de sobrevivir. El formato por el momento favorece al dueño de casa.

En el primer juego de la serie eliminatoria, las ‘Garzas’ vienen de caer por ¡3-0! ante los ‘Black and Gold’ en el NU Stadium. Tapia (en dos ocasiones) y Habroune marcaron para la visita en la apertura de llave, y Luján se fue expulsado en el local. Ese resultado aún no condenó a Inter Miami a la eliminación, aunque le puso la soga al cuello.

Como indica el reglamento de la MLS 2026, las series eliminatorias se juegan “al mejor de tres” e Inter Miami va 0-1. Columbus Crew se quedó con el primero de los tres potenciales encuentros totales de esta primera ronda de los Playoffs. El margen para pelear por un lugar en la siguiente fase se ha achicado para los de Cristian González.

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Bajo estas circunstancias, si el conjunto de Lionel Messi pierde hoy quedará fuera automáticamente, ya que su rival se pondría 2-0 en la serie y no podrían remontar. Inter Miami sabe que no puede sufrir una derrota este viernes en el ScottsMiracle-Gro Field. La defensa del título depende de lo que pase esta noche en ese recinto.

Messi y Kily se juegan todo esta noche [Foto: Getty]

En caso de que el equipo de Lionel Messi empate este viernes ante el Columbus Crew, habrá tanda de penales para definir al “ganador” del segundo partido. Esto es, una derrota en los noventa minutos descalifica a Inter Miami, pero un empate también los podría dejar fuera si pierden la tanda. Si ganan la serie de penales, siguen con vida.

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Por otra parte, si las ‘Garzas’ consiguen la victoria esta noche en Ohio, llevarán la serie a un tercer partido en el NU Stadium. Con un triunfo sobre Columbus Crew hoy, los dirigidos por Kily González se pondrían 1-1 en la serie (lo mismo si empatan y ganan los penales). En tal caso, se definirá todo en el tercer juego en casa del Inter Miami.