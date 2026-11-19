Cuando se estrenó GTA V, Lionel Messi tenía 23 títulos en su carrera. Ahora, tras el lanzamiento de GTA VI, el argentino acumula una cifra muy diferente.

Lionel Messi es considerado por gran parte del mundo como uno de los mejores futbolistas de toda la historia, por no decir el mejor. A lo largo de su carrera, el astro argentino consiguió una enorme cantidad de títulos colectivos y récords individuales que lo mantienen para siempre en la conversación sobre los mejores deportistas de todos los tiempos.

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Este jueves 19 de noviembre de 2026 es una fecha especial para los amantes de los videojuegos, tanto para los más jóvenes como para quienes crecieron con las primeras entregas de la saga: se estrenó GTA VI. Por eso, aparece una comparación particular entre dos momentos de la carrera de Messi: los títulos que tenía cuando salió GTA V, en septiembre de 2013, y los que acumula actualmente, 13 años después, con el lanzamiento de la nueva entrega.

GTA V vs GTA VI: The Difference is actually Unbelievable!!! 😮 Bro Rockstar Literally Cooked Us Just Look at the difference between Vice City and Los Santos #gtagameplay 🌆🏙️ https://t.co/k8l3U1lVOs — DAVID (@1DAVID92) November 17, 2026

Cuando se estrenó GTA V, Messi tenía 23 títulos oficiales con Barcelona y todavía no había conseguido ningún campeonato con la Selección Argentina mayor. Además, ya había ganado 4 Balones de Oro consecutivos, una marca que reflejaba el nivel que había alcanzado en aquel momento.

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En cambio, tras el estreno de GTA VI, la colección del argentino es mucho más amplia: acumula 48 títulos oficiales entre Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami y la Selección Argentina. A eso se suman sus 8 Balones de Oro, que lo convierten en el futbolista más ganador de este reconocimiento individual.

Todos los títulos que ganó Lionel Messi en su carrera

Desde aquel lanzamiento de GTA V hasta la llegada de GTA VI, Messi amplió considerablemente su palmarés. Estos son los 48 títulos oficiales que acumula el argentino, distribuidos entre los clubes en los que jugó y la Selección Argentina.

Con Barcelona (35 títulos):

4 Champions League.

10 Ligas de España.

7 Copas del Rey.

3 Mundiales de Clubes.

3 Supercopas de Europa.

8 Supercopas de España.

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Con Paris Saint-Germain (3 títulos):

2 Ligue 1.

1 Trophée des Champions.

Con Inter Miami (4 títulos):

1 Leagues Cup.

1 Supporters’ Shield.

1 MLS.

1 Campeones Cup.

Con la Selección Argentina (6 títulos):

2 Copas América.

1 Mundial de Qatar 2022.

1 Finalissima.

1 Mundial Sub-20.

1 medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.