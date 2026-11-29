Luego de la eliminación del América en Liguilla, la leyenda del club apuntó sun tapujos a los responsables del complicado momento del club.

El América sufrió un nuevo descalabro frente a los Rayados de Monterrey en una instancia definitiva durante este segundo semestre del año. Luego de lo ocurrido en las semifinales de la Leagues Cup, el contundente 0-2 sufrido en la cancha del Estadio Azteca este sábado terminó por detonar la crisis en el seno de Coapa.

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La eliminatoria ante el conjunto regiomontano, en la que las Águilas fueron incapaces de marcar un solo tanto pese a haber ingresado a la Liguilla como la ofensiva más productiva de la fase regular, prolongó la alarmante sequía de triunfos del equipo. Tras aquella goleada de 5-2 frente al Atlas, el cuadro capitalino encadenó cuatro empates y tres derrotas entre torneo regular y Fiesta Grande.

Frente a esta hecatombe deportiva que venía gestándose durante las últimas semanas, gran parte de los señalamientos apuntaron directamente hacia Guillermo Almada. No obstante, Luis Roberto Alves ‘Zague‘ optó por dirigir sus críticas hacia otro frente, no precisamente para eximir al estratega uruguayo, sino para recalcar los niveles de exigencia que demanda la institución en todas sus líneas.

En su intervención para TV Azteca, el máximo goleador histórico del club fue implacable al señalar a los verdaderos culpables del fracaso azulcrema: “Los principales responsables son los futbolistas que parecen que muchos siguen sin entender, o por lo menos después del famoso tricampeonato, lo que representa jugar en una institución tan importante en donde la demanda es altísima y en cada partido tienes que tener una alta entrega, un alto nivel de concentración y determinación para representar dignamente una institución como el Club América“

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¡Zague explota con la eliminación del América! 🦅💥



El máximo goleador en la historia del América, voz autorizada para hablar de las Águilas, criticó el funcionamiento del equipo tras quedar eliminado ante Monterrey por 2-0 en el Estadio Banorte. Zague señaló que no se pueden… pic.twitter.com/fW8cPcYE1O — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 29, 2026

Recado de Zague a la dirigencia

Más allá de responsabilizar directamente a los integrantes de la plantilla por el declive futbolístico que arrastró el equipo en el cierre de campaña, Zague también aprovechó los micrófonos para enviar un severo mensaje a las altas esferas de Coapa.

“Para la directiva del América una llamada de atención fuertísima. Entendemos que es un proyecto nuevo con Almada… su primer torneo, hay que también entender el tipo de entrenador, lo que se necesita en la institución, lo que representa, lo que el América tiene que tener realmente en la banca como cuerpo técnico“, sentenció el histórico artillero americanista.

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A pesar de concederle cierto beneficio de la duda al timonel charrúa, su continuidad en el banquillo continúa pendiendo de un hilo. La más alta cúpula directiva del América sostendrá una reunión clave con Guillermo Almada en las próximas horas para definir el rumbo de su futuro.

En síntesis