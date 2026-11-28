El defensa español, todavía sin club después de su etapa en México, sigue demostrando un físico de élite. En las últimas horas subió a sus redes el video de todo lo que consume cada día para mantenerse al máximo nivel.

Sergio Ramos siempre fue un futbolista que se cuidó de manera casi obsesiva.

Desde sus primeros años en el Real Madrid hasta su etapa en el Sevilla y el PSG,

su físico fue una de sus mayores armas. A los 40 años, después de su paso por el

fútbol mexicano, sigue demostrando que ese cuidado nunca se detuvo.

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Todavía no ha elegido un nuevo club ni ha anunciado su retiro del fútbol profesional. Sin embargo, su estado de forma actual permite pensar que puede seguir compitiendo varios años más. El cuerpo se lo permite y la disciplina que mantiene es de otro nivel.

En las últimas horas el español subió un video a sus redes sociales mostrando

exactamente lo que toma cada día. Son catorce suplementos repartidos entre la mañana,el entrenamiento y la noche. Una rutina pensada al milímetro para recuperación, articulaciones, sueño y rendimiento.

💊🇪🇸 Esta es la rutina de Sergio Ramos tomando ¡¡14 SUPLEMENTOS!! por día: ➜ Colágeno. ➜ Omega 3. ➜ Probióticos. ➜ Vitamina D3. ➜ Vision Plus para la vista. ➜ Joint para articulaciones. ➜ Ácido hialurónico para la elasticidad de la piel. ➜ Stress. ➜ BCCA y creatina durante el entrenamiento. ➜ Batido de proteína post entrenamiento. ➜ Melatonina para dormir mejor. ➜ Magnesio. ➜ Glicina para la recuperación. ¿Opiniones? ⁉️ https://t.co/UyloEPom0i — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 28, 2026

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Mientras decide su futuro, Ramos sigue demostrando por qué siempre estuvo un paso adelante en el cuidado personal. A los 40 años no solo se mantiene, sino que parece desafiar el tiempo. Con esta disciplina y estos 14 suplementos diarios, el mensaje es claro: todavía le queda mucho fútbol por delante.

La lista de suplementos que usa Sergio Ramos

Colágeno

Omega 3

Probióticos

Vitamina D3

Vision Plus (para la vista)

Joint (para las articulaciones)

Ácido hialurónico (para la elasticidad de la piel)

Stress

BCAA y creatina (durante el entrenamiento)

Batido de proteína (post entrenamiento)

Melatonina (para dormir mejor)

Magnesio

Glicina (para la recuperación)

En sintesis

Sergio Ramos toma 14 suplementos diarios en su rutina de cuidado físico a sus 40 años .

en su rutina de cuidado físico a sus . Colágeno, Omega 3, creatina y melatonina forman parte de la suplementación diaria del defensor español.

forman parte de la suplementación diaria del defensor español. El exfutbolista del Real Madrid no ha anunciado su retiro tras jugar en México.