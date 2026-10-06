Neymar le dedica un emotivo mensaje a Messi antes de su último partido con Argentina: “El mundo te agradece”

Neymar se sumó a la ola de mensajes a Lionel Messi de cara a su último partido con la Selección Argentina.

Este martes 6 de octubre quedará marcado como el día en que Lionel Messi se despida de la Selección Argentina, concluyendo una era dorada que se extendió durante más de dos décadas. En un choque de exhibición frente al combinado de Benín, el astro rosarino tendrá la oportunidad de dar el último adiós a la afición sobre su propia tierra.

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El acontecimiento comenzó a acaparar la atención de destacadas figuras de la industria del balompié internacional para lo que se perfila como una fiesta masiva. Una de las leyendas que alzó la voz de forma más emotiva antes del pitazo inicial fue Neymar Jr., quien compartiera vestidor con el argentino tanto en el Barcelona como en el París Saint-Germain.

A través de una extensa publicación en sus plataformas digitales, el atacante brasileño reflexionó sobre la trascendencia del momento en un texto dirigido a su amigo: “Quien ama el fútbol te aprovechó a lo largo de estos años… Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz.“

Asimismo, Neymar reconoció la satisfacción de haber compartido cancha con el diez, tanto como coequipero como en su faceta de oponentes: “No es solo Argentina la que te agradece, el mundo te agradece por todo lo que hiciste por el fútbol. Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y más aún hacer historia a tu lado. GRACIAS Leo Messi🐐,” concluyó el brasileño acompañando su texto con el icono del caprino en alusión al término GOAT (el mejor de todos los tiempos).

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Quem ama futebol te aproveitou ao longo desses anos…

Hoje é seu ultimo jogo com a camisa da tua seleção, do teu país e eu espero que você curta cada segundo, que todas as homenagens hoje te façam feliz.

Não é só Argentina que te agradece, o mundo agradece por tudo que fez ao… pic.twitter.com/XNHpPuBz4M — Neymar Jr (@neymarjr) October 6, 2026

En lugar de ilustrar la carta con postales de sus etapas compartidas en el Barcelona o en el PSG, Neymar optó por compartir una estampa muy especial. Se trata del efusivo abrazo y la charla que sostuvieron en el césped del Estadio Maracaná tras la coronación de Argentina 1-0 sobre Brasil en la final de la Copa América 2019, certamen que significó el primer título mayor para Messi con la Albiceleste y una dolorosa derrota que el astro paulista no dudó en rememorar.

¿Cuándo es la despedida de Messi en Argentina?

El encuentro de despedida para Lionel Messi vistiendo la camiseta nacional se escenificará este martes 6 de octubre a las 17:00 horas (tiempo de CDMX). Con las tribunas del Estadio Monumental abarrotadas a su máxima capacidad, el seleccionado argentino se medirá ante la representación de Benín en lo que representará el primer enfrentamiento directo entre ambas escuadras en la historia.

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En síntesis