¿Por qué Lionel Messi se retira de la Selección Argentina?

Lionel Messi jugará este martes su último partido con la Selección Argentina ante Benín. El capitán decidió ponerle punto final a su ciclo después del Mundial 2026.

Este martes 6 de octubre se vivirán muchísimas emociones en tierras argentinas. Lionel Andrés Messi jugará su último partido con la playera de la Selección Argentina. Después de anunciar su retiro en sus redes sociales hace unas semanas, la AFA organizó su despedida en su país y el duelo será ante Benín, desde las 17:00 hs de la CDMX, en el Estadio Monumental de River Plate.

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Muchos se preguntan por qué Messi tomó la decisión de no seguir jugando con su país después del gran Mundial que hizo a sus 39 años. No hubo otro futbolista que haya jugado igual que él en la competición más importante del mundo y, tras jugar otra final, decidió que era el momento indicado para cerrar una etapa histórica.

Sin embargo, su decisión tiene que ver más que nada con un tema personal. Después del Mundial perdió a su padre, quien era su admirador número uno, y Messi entendió que su ciclo se cumplió, que ya está vacío y que no tenía nada más para darle a su selección.

Por eso, el partido ante Benín tendrá un significado especial para el capitán, que podrá despedirse de la gente que lo acompañó durante toda su carrera internacional.

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Messi seguirá jugando en Inter Miami, pero su retiro está cada vez más cerca

Por ahora, Messi seguirá jugando en Inter Miami, club con el que tiene contrato hasta 2028. Sin embargo, su retiro del futbol profesional parece estar más cerca de lo esperado y la despedida de la Selección Argentina representa un paso importante hacia el final de una carrera que marcó una época.

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